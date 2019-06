Trước thảm họa rơi 737 MAX, Boeing nhiều lần giấu lỗi kỹ thuật

Trong một chuyến đi đến Nhật Bản vào năm 2015, nhân viên kiểm định của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã phát hiện ra một đối tác của Boeing đã cố tình làm sai lệch chứng nhận an toàn cho cửa khoang hàng hoá của hàng trăm chiếc Boeing 777 trong nhiều năm dựa trên các cuộc phỏng vấn và tham khảo tài liệu của chính phủ do tờ The New York Times tiến hành.



Một chiếc Boeing 737 MAX đang được lắp ráp tại một cơ sở chế tạo ở bang Washington, Mỹ. Ảnh: REUTERS

Điều tra này sau đó tiết lộ, các thợ máy của Boeing tại Mỹ đã nhiều lần để quên công cụ bên trong cánh máy bay, nơi rất gần với các dây cáp điều khiển. Các công nhân cũng đã lắp đặt sai các dây điện của dòng 787, làm tăng nguy cơ gây ngắn mạch và cháy nổ, theo cảnh báo của FAA.

Cơ quan này còn cho biết đã rất nhiều lần phát hiện các lỗi an toàn ở các máy bay của Boeing, hãng này sau đó sẽ hứa hẹn sẽ tiến hành sửa chữa ngay lập tức, nhưng rốt cuộc vẫn không thực hiện. Hồ sơ của FAA cũng cho thấy đã có hàng chục đơn tố cáo Boeing không tuân thủ các quy định an toàn với số tiền phạt có thể lên tới vài chục triệu USD.