Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp giấy phép sử dụng đầy đủ cho vaccine ngừa COVID-19 của liên danh Pfizer/BioNTech, hãng tin Reuters cho hay.

Giấy phép được FDA ban hành ngày 23-8, phê duyệt sử dụng vaccine Comirnaty của Pfizer/BioNTech gồm hai liều tiêm, dùng cho người từ 16 tuổi trở lên. Đây là loại vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng đầy đủ tại Mỹ.

Quyết định hôm 23-8 của FDA dựa trên các dữ liệu được nhà sản xuất cập nhật về kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine. Theo đó, vaccine Comirnaty có hiệu quả phòng bệnh là 91%, giảm nhẹ so với 95% như số liệu được công bố hồi năm ngoái.



Vaccine ngừa COVID-19 của liên danh Pfizer/BioNTech. Ảnh: BLOOMBERG

“Dựa trên dữ liệu được theo dõi dài hạn mà chúng tôi đã trình lên, việc phê duyệt vaccine cho người từ 16 tuổi trở lên hôm nay đã khẳng định tính hiệu quả và an toàn của vaccine của chúng tôi trong thời điểm mà điều này là cấp bách” - giám đốc điều hành Pfizer, ông Albert Bourla, nhấn mạnh.

Hồi tháng 5, tạp chí chuyên khoa The Lancet đăng báo cáo nghiên cứu ở Israel - một trong những nước có tỉ lệ tiêm chủng hàng đầu thế giới - cho thấy vaccine của Pfizer có thể phòng ngừa 97,5% tình trạng bệnh nặng, và 96,7% nguy cơ tử vong, do COVID-19.

Các quan chức y tế Mỹ mong đợi quyết định của FDA sẽ giúp người dân có thêm niềm tin vào vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Sự nghi ngại hoặc lưỡng lự của một bộ phận người dân Mỹ đã cản trở các biện pháp phòng dịch và khôi phục kinh tế của chính quyền.

“Mặc dù hàng triệu người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 một cách an toàn, chúng tôi nhận thấy rằng đối với một số người, việc FDA cấp phép (đầy đủ) một loại vaccine bây giờ có thể tạo thêm niềm tin để họ đi tiêm vaccine” - quyền Giám đốc FDA Janet Woodcock nói.

Trước đó, vaccine của Pfizer/BioNTech đã được cấp phép đầy đủ tại Bahrain, Brazil, New Zealand, Saudi Arabia và Thụy Sĩ. Gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine ngừa COVID-19 này, theo tờ The New York Times.

Hai loại vaccine của các hãng Moderna và hãng Johnson & Johnson - tất cả đều là doanh nghiệp Mỹ - đều chỉ được cấp phép sử dụng trong tình trạng khẩn cấp. Moderna đã nộp hồ sơ xin cấp phép đầy đủ, trong khi Johnson & Johnson cũng đặt mục tiêu sớm hoàn thành hồ sơ trình lên FDA.

Sau 20 tháng dịch bệnh hoành hành, Mỹ đã có hơn 38,5 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 645.000 bệnh nhân đã tử vong. Khoảng 51,5% người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, đòi hỏi nước này cần tiếp tục chiến dịch tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng.