Theo kết quả được tạp chí The Lancet công bố hôm 4-9, vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga đã thành công trong việc tạo ra phản ứng kháng thể ở tất cả những người tham gia thử nghiệm giai đoạn đầu.

Trước đó vaccine Sputnik V của Nga đã được đem ra thử nghiệm hồi tháng sáu và tháng bảy, với sự tham gia của 76 tình nguyện viên.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một và hai của Sputnik V cho thấy 100% số người tham gia đều tạo nên kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 và không có tác dụng phụ nghiêm trọng, báo cáo trên The Lancet cho hay.

“Hai cuộc thử nghiệm kéo dài 42 ngày, mỗi thử nghiệm bao gồm 38 tình nguyện viên khỏe mạnh và kháng thể được tạo ra chỉ trong vòng 21 ngày. Các thử nghiệm quy mô lớn, dài hạn bao gồm so sánh với giả dược và theo dõi thêm là cần thiết để xác định tính an toàn và hiệu quả lâu dài của vaccine ngừa COVID-19 này" - tờ The Lancet cho biết thêm.

Đây lần đầu tiên một ấn bản quốc tế có uy tín công bố kết quả thử nghiệm về vaccine Sputnik V, theo hãng tin Reuters.



Các chai vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 do Nga sản xuất. Ảnh: REUTERS

Vào tháng 8-2020, Nga đã cấp phép cho loại vaccine Spunik V được sử dụng trong nước, là quốc gia đầu tiên làm như vậy trước khi bất kỳ dữ liệu nào được công bố, cũng như trước khi tổ chức cuộc thử nghiệm quy mô lớn nào trên người.

Động thái này đã gây ra những hoài nghi và tạo làn sóng chỉ trích trên khắp thế giới xung quanh vấn đề về tính an toàn và hiệu quả của loại vaccine, đặc biệt ở các quốc gia phương Tây.

Theo Reuters, đây được xem như câu trả lời của chính quyền Moscow cho những ai hoài nghi và chỉ trích loại vaccine mà nước này sản xuất nên.

Người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev đã ca ngợi báo cáo của The Lancet: “Với bài viết này, chúng tôi đã thẳng thắn trả lời tất cả các câu hỏi của phương Tây đặt ra trong ba tuần qua liên quan tới vaccine COVID-19 của Nga".

Ông Dmitriev cũng cho biết ít nhất 3.000 người đã tham gia cuộc thử nghiệm vaccine Sputnik V với quy mô lớn này vào tuần trước và kết quả ban đầu sẽ có dự kiến vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.



Một nhân viên y tế đang cầm các lọ vaccine ngừaCOVID-19 trong quá trình sản xuất tại công ty dược phẩm Binnopharm gần Moscow, Nga vào ngày 7-8. Ảnh: REUTERS

"Dữ liệu về các nghiên cứu vaccine của Nga được báo cáo trên The Lancet rất đáng khích lệ, chứng minh được tính an toàn và khả năng hình thành miễn dịch của vaccine" - Giáo sư sinh bệnh học vi sinh vật tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London Brendan Wren nói.

Việc nghiên cứu "cho đến nay tiến triển tốt", nhưng các phản ứng miễn dịch học có thể không nhất thiết cho thấy khả năng bảo vệ và cần điều tra thêm về hiệu quả của vaccine này để phòng ngừa Covid-19" - ông Wren chia sẻ thêm.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko tiết lộ rằng nước này sẽ bắt đầu cho tiêm chủng đại trà từ tháng 11 hoặc tháng 12, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao.

Ông cũng cho biết Nga dự kiến sẽ sản xuất từ 1,5 triệu đến hai triệu liều vaccine mỗi tháng vào cuối năm nay, và sẽ tăng dần lên sáu triệu liều một tháng.



Đoạn video cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được tiêm vaccine Sputnik V. Ảnh: TWITTER

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố mình đã tiêm mũi vaccine Sputnik V đầu tiên sau khi có thông báo về khả năng tạo thành công kháng thể của loại vaccine ngừa COVID-19 này.

Thông tin được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của Đại sứ quán Nga tại Ấn Độ cho thấy đoạn video Bộ trưởng Shoigu được các nhân viên y tế tiêm vaccine Sputnik V.

Ông Shoigu cũng cho biết tất cả các nhân viên y tế của lực lượng quân đội Nga và các sĩ quan quân đội sẽ được tiêm vaccine trước, Reuters đưa tin.