Virus Vũ Hán: Châu Á đặt câu hỏi độ minh bạch của Trung Quốc

Virus Vũ Hán giống virus gây cúm, tuy nhiên các triệu chứng của người nhiễm có thể diễn tiến nghiêm trọng từ cảm lạnh, cảm cúm sang viêm phổi nặng gây tử vong. Virus Vũ Hán thuộc cùng họ với virus SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) cũng xuất phát từ Trung Quốc năm 2002 và virus MERS (hội chứng hô hấp Trung Đông).

Các nước châu Á đang và sẽ phải đón hàng ngàn người Trung Quốc du lịch sang trong dịp tết cổ truyền. Ba điểm đến nhiều nhất của Vũ Hán là Bangkok, Hong Kong, Tokyo.

Giáo sư về sinh vật học và y tế toàn cầu Anant Bhan tại ĐH Yenepovya (Ấn Độ) cảnh báo tất cả các nước cần được đặt vào tình trạng “báo động cao” vì “các bệnh truyền nhiễm không màng tới vấn đề biên giới khi lây lan”. Các điểm đến quốc tế trong khu vực khẩn trương áp dụng các biện pháp tầm soát, phát hiện bệnh, phần lớn là triển khai thiết bị tầm soát nhiệt độ. Tuy nhiên, vì bản chất của các coronavirus, áp dụng máy tầm soát nhiệt độ có thể không hiệu quả trong phát hiện. Theo giáo sư về vi trùng học Stanley Perlman tại trường y Carver thuộc ĐH Iowa (Mỹ), những người nhiễm hoàn toàn có thể vượt qua máy tầm soát nhiệt độ để vào biên giới trước khi họ phát triệu chứng. Hiện nhà chức trách Úc đang theo dõi một ca nghi nhiễm ở Brisbane. Philippines ngày 21-1 xác nhận một trẻ em Trung Quốc sang dương tính với một loại coronavirus nhưng không phải SARS hay MERS. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến họp khẩn vào ngày 22-1 cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Đến thời điểm này, WHO vẫn chưa ra cảnh báo hạn chế thương mại hay đi lại. Nhưng các biện pháp này có thể sẽ được bàn trong phiên họp ngày 22-1. Trung Quốc cũng sẽ có đại diện tham gia phiên họp này. Trước mắt WHO xác nhận virus Vũ Hán có thể lan từ người qua người. Một minh chứng là trong số các ca nhiễm ở Vũ Hán có 15 ca là các nhân viên y tế từng chăm sóc những người nhiễm.