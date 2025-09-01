Quy định mới nhất đối với người học lái xe từ ngày 1-9 01/09/2025 07:09

(PLO)- Thông tư quy định về đào tạo lái xe của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực từ 1-9, người học lái xe cần biết.

Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 1-9-2025.

Được học lý thuyết online từ 1-9

Theo đó, tại Điều 4 của Thông tư quy định về hình thức đào tạo như sau:

Người có nhu cầu được đào tạo để cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1, A và B1: Đối với nội dung học lý thuyết phải học đủ chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư này và được lựa chọn một trong các hình thức học sau: tự học các môn lý thuyết theo quy định của Chính phủ về hoạt động đào tạo lái xe hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe;

Đối với nội dung học thực hành lái xe: theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Người học lái xe được học lý thuyết online từ 1-9. Ảnh: TN

Người có nhu cầu được đào tạo để cấp giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE:

Đối với nội dung học lý thuyết phải học đủ chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư này và được lựa chọn một trong các hình thức học sau: tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn theo quy định của Chính phủ về hoạt động đào tạo lái xe;

Đối với nội dung học thực hành lái xe: theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe

Yêu cầu đối với người học lái xe

Bên cạnh đó, tại Điều 13 Thông tư 14/2025 quy định về yêu cầu đối với người học lái xe như sau:

Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

Thông tư 14/2025 quy định về yêu cầu đối với người học lái xe có hiệu lực từ 1-9. Ảnh: TN

Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 02 năm trở lên;

Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.

Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định tại Điều 6 Thông tư 14; hồ sơ của người học lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 14.