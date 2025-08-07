Rủi ro khi mua sắm trực tuyến, cách nào để tránh? 07/08/2025 10:03

(PLO)- Không chỉ ở các đô thị lớn mà ở khu vực nông thôn, mua hàng trực tuyến đã trở thành thói quen tiêu dùng phổ biến nhờ những ưu điểm về tính tiện lợi, sự đa dạng của hàng hoá cũng như giá bán, nhưng mặt trái là các lo ngại về lừa đảo, rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Ưu tiên chọn nền tảng thương mại điện tử được kiểm duyệt

Thực tế ghi nhận, khi tìm hiểu thông tin sản phẩm và mua sắm trên mạng, không ít người dùng đã bị dẫn đến website giả mạo các thương hiệu lớn, mua phải hàng giả hoặc đã chuyển tiền đặt hàng nhưng sản phẩm không được giao đến. Một số người đăng ký nhận thông tin hay ưu đãi mua sắm qua số điện thoại, nhưng sau đó phải đối mặt với hàng loạt các cuộc gọi quảng cáo không rõ nguồn.

Câu hỏi đặt ra là “nên mua ở đâu để tránh gặp rủi ro?", bởi rủi ro không nằm ở việc mua sắm trực tuyến, mà ở nơi người tiêu dùng lựa chọn thực hiện các giao dịch mua hàng. Khi mua bán qua các nền tảng không được kiểm duyệt hoặc lựa chọn giao dịch trực tiếp thông qua các ứng dụng nhắn tin, người tiêu dùng đang chịu nhiều rủi ro không lường trước. Việc lựa chọn các nền tảng TMĐT chính thống, được cấp phép và quản lý bởi Bộ Công Thương sẽ giúp người mua đảm bảo quyền lợi tốt hơn.

Đơn cử, trên TikTok Shop, các nhà bán hàng đều đã quen thuộc với loạt quy định kiểm duyệt nội dung và hoạt động giao dịch. Những nguyên tắc như không dẫn link ngoài, không điều hướng người mua thực hiện giao dịch mua bán qua tin nhắn hay các ứng dụng nhắn tin bên ngoài TikTok, hay không đăng thông tin gây hiểu nhầm là những quy tắc cơ bản. Hệ thống sẽ tự động rà soát, cảnh báo và thậm chí khóa tài khoản nhà bán nếu phát hiện vi phạm.

Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, nhằm hướng tới nâng cao quyền lợi người tiêu dùng, gần đây, TikTok Shop đã phối hợp với Tạp chí Công Thương triển khai chiến dịch cộng đồng “An Tâm Vui Sắm”.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, nhà bán hàng, người có tầm ảnh hưởng và người tiêu dùng về quyền lợi khi tham gia mua sắm - kinh doanh trên TMĐT. Chiến dịch cho thấy nỗ lực của nền tảng trong việc kiến tạo trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Video từ các nhà sáng tạo tiêu biểu trong chiến dịch “An Tâm Vui Sắm”.

Hình thành thói quen mua sắm an toàn trên thương mại điện tử

Tuy nhiên, sự an toàn của môi trường TMĐT không chỉ được xây dựng từ một phía. Người dùng cũng cần đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ bản thân. Kiểm tra kỹ đường dẫn website trước khi nhập thông tin cá nhân, không chia sẻ mã OTP hoặc ảnh chụp thẻ ngân hàng qua tin nhắn, tránh nhấp vào liên kết không rõ nguồn gốc, ưu tiên giao dịch trên các nền tảng TMĐT uy tín, đã được xác minh,... là những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng có thể bảo vệ người tiêu dùng khỏi những rủi ro trực tuyến.

Mặc khác, trong bối cảnh dữ liệu cá nhân đã trở thành một tài sản quan trọng, việc lựa chọn các các nền tảng mua sắm có công cụ và quy trình bảo mật thông tin người dùng cũng trở nên đặc biệt quan trọng.

Được biết, TikTok Shop hiện đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Thông tin cá nhân được bảo mật chặt chẽ với các lớp kiểm soát truy cập, giới hạn quyền sử dụng và theo dõi hành vi truy cập bất thường. Nền tảng cũng cung cấp chính sách minh bạch về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu, được công khai rõ ràng trong phần cài đặt tài khoản.

Cạnh đó, các công cụ bảo vệ như mã hóa thông tin, xác thực đa lớp và hệ thống cảnh báo sớm đang được tích hợp và liên tục cập nhật, nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm và giảm thiểu tối đa rủi ro bảo mật trong quá trình mua sắm.