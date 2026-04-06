Sai đơn kháng cáo có thể mất quyền lợi 06/04/2026 11:54

(PLO)- Nhiều trường hợp hồ sơ kháng cáo bị trả lại do sai sót trong đơn từ. Những lỗi nhỏ có thể khiến người dân mất cơ hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Trong các thủ tục tố tụng, quyền kháng cáo được xem là một trong những công cụ quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít trường hợp bị ảnh hưởng quyền lợi chỉ vì sai sót ngay từ bước soạn thảo đơn kháng cáo.

Dù quy định pháp luật đã nêu rõ yêu cầu đối với loại đơn này, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đơn kháng cáo: yêu cầu chặt chẽ nhưng dễ bị xem nhẹ

Khác với nhiều loại đơn hành chính thông thường, đơn kháng cáo phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nội dung và hình thức theo quy định.

Một lá đơn hợp lệ cần thể hiện rõ:

● Thông tin người kháng cáo

● Bản án hoặc quyết định bị kháng cáo

● Lý do kháng cáo

● Yêu cầu cụ thể

Tuy nhiên, không ít người sử dụng sai mẫu đơn kháng cáo hoặc trình bày thiếu căn cứ, khiến hồ sơ không được tiếp nhận.

Sai sót trong kháng cáo hình sự

Trong lĩnh vực hình sự, yêu cầu đối với đơn từ còn chặt chẽ hơn.

Việc sử dụng không đúng mẫu đơn kháng cáo hình sự hoặc thiếu nội dung quan trọng có thể dẫn đến việc đơn bị trả lại hoặc không được xem xét trong thời hạn quy định.

Điều này đặc biệt nguy hiểm trong các vụ án có yếu tố phức tạp, khi thời gian xử lý là yếu tố then chốt.

Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Theo ông Hùng, luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng, sai sót trong đơn kháng cáo là vấn đề không hiếm gặp.

“Rất nhiều trường hợp người dân nộp đơn nhưng không nêu rõ căn cứ pháp lý hoặc yêu cầu cụ thể. Điều này khiến đơn không đủ điều kiện để được xem xét theo quy định”, ông nhận định.

Cũng theo vị này, việc sử dụng biểu mẫu không phù hợp hoặc thiếu nội dung bắt buộc là nguyên nhân chính dẫn đến việc hồ sơ bị trả lại.

Hệ quả không chỉ là thủ tục

Nhiều người cho rằng việc sai đơn chỉ khiến mất thêm thời gian. Tuy nhiên, trong thực tế, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Trong một số trường hợp, nếu không nộp đơn hợp lệ trong thời hạn quy định, người kháng cáo có thể mất quyền yêu cầu xét lại bản án.

Điều này đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình.

Nhầm lẫn giữa các loại đơn

Một vấn đề khác là nhiều người chưa phân biệt rõ giữa các loại đơn như kháng cáo, khiếu nại hay tố cáo.

Việc sử dụng sai loại đơn không chỉ khiến cơ quan chức năng khó xử lý mà còn làm kéo dài quá trình giải quyết.

Xu hướng tìm kiếm biểu mẫu chuẩn

Trước những rủi ro trên, nhiều người đã chuyển sang sử dụng các biểu mẫu được chuẩn hóa theo từng lĩnh vực.

Việc sử dụng đúng biểu mẫu giúp đảm bảo nội dung đầy đủ, đồng thời hạn chế sai sót trong quá trình soạn thảo.

Cẩn trọng từ bước đầu

Trong các thủ tục tố tụng, một lá đơn đúng có thể quyết định đến toàn bộ quá trình xử lý.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ nội dung không chỉ giúp hồ sơ được tiếp nhận nhanh chóng mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người thực hiện.