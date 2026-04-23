SASCO khát vọng tiên phong và dấu ấn Top 5 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 23/04/2026 09:42

(PLO)- Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng của hoạt động vận tải hàng không Việt Nam với đà tăng trưởng mạnh mẽ ở cả thị trường nội địa và quốc tế.

Đây cũng là năm đỉnh cao và chuỗi tăng trưởng liên tiếp giai đoạn 2021- 2025 của Công ty SASCO khi xác lập những cột mốc bứt phá, khẳng định vị thế dẫn dắt bằng chiến lược tiên phong chinh phục, thích ứng, chuyển đổi, phát triển vững mạnh.

Ông Vũ Lê Quân, Chánh Văn phòng, đại diện Công ty SASCO nhận vinh danh TOP 5 Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026.

Dấu ấn rực rỡ ngày 22/4 vừa qua tại Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) & Top 100 Doanh nghiệp triển vọng tăng trưởng Việt Nam (FAST RISING 100) năm 2026, Công ty SASCO chính thức được vinh danh trong Top 5 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 (FAST500).

Theo FAST500 “Bảng xếp hạng FAST500 không chỉ là “bức chân dung” về 500 doanh nghiệp dẫn đầu tốc độ tăng trưởng, mà còn cho thấy những mô hình thích nghi hiệu quả đang hình thành trong một nền kinh tế có tính chọn lọc hơn. Điểm chung là tăng trưởng không đến từ mở rộng quy mô đơn thuần, mà gắn với việc tái cấu trúc thị trường theo hướng đa dạng hóa, tối ưu vận hành, ứng dụng công nghệ để cải thiện hiệu quả và chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thương mại quốc tế”.

Tốc độ thích ứng & Bản lĩnh tiên phong

Đứng trước những biến động của nền kinh tế toàn cầu và hồi phục mạnh mẽ của ngành hàng không, SASCO nhanh chóng chuyển mình với định hướng đa dạng hóa dịch vụ kết hợp số hóa toàn diện hệ sinh thái, dẫn dắt xu hướng, định hình những chuẩn mực mới của dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam. Bằng cách chủ động tái cấu trúc chiến lược và tối ưu hóa nguồn lực tài chính, doanh nghiệp biến những thách thức và cơ hội thành đòn bẩy để để xác lập những đỉnh cao tăng trưởng mới.

Chính năng lực thích ứng linh hoạt, đề cao đổi mới sáng tạo và quản trị hiệu quả đã đưa SASCO tăng trưởng vượt trội trên toàn diện các chỉ số. Đó là bản lĩnh và kinh nghiệm của một thương hiệu hơn 30 năm tiên phong, dẫn đầu thị trường dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam.

Chiến lược hợp tác quốc tế và tôn vinh bản sắc Việt

Kết quả vượt trội của SASCO đến từ tăng trưởng trên hầu hết các lĩnh vực lĩnh vực cốt lõi: phòng chờ thương gia, miễn thuế, trung tâm thương mại và các dịch vụ tại sân bay. Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp vận hành, tiên phong tại Nhà ga T3 và chuẩn bị nguồn lực cho Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Rose Business Lounge xuất sắc chiến thắng giải Best Lounge in Asia, thuộc khuôn khổ giải thưởng Pax International Readership 2026.

Giai đoạn 2024–2025, SASCO xác định hợp tác quốc tế là đòn bẩy nâng cao chất lượng dịch vụ và tiếp cận xu hướng sân bay hiện đại. Doanh nghiệp hợp tác với Airport Dimensions ra mắt phòng chờ Rose Business Lounge phiên bản mới theo chuẩn vận hành quốc tế, kết hợp trải nghiệm cao cấp với yếu tố văn hóa Việt. Mô hình này giúp tăng cường nguồn lực và góp phần tạo khác biệt cho thương hiệu tại cửa ngõ hàng không.

SASCO Shop mang đến không gian mua sắm cao cấp, đa dạng danh mục sản phẩm, kết nối với những giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam.

Sứ mệnh "đại sứ thương hiệu quốc gia" còn được hiện thực hóa mạnh mẽ qua hệ thống mua sắm và ẩm thực tinh hoa. Hệ thống SASCO Shop phát triển không gian mua sắm và ẩm thực với nhiều sản phẩm từ hàng thủ công đến đặc sản vùng miền. Qua đó, doanh nghiệp quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam đến hành khách trong và ngoài nước.

Trong phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang, L'Azure Resort & Spa Phú Quốc được bình chọn trong bảng xếp hạng yêu thích và chiến thắng các giải thưởng quốc tế uy tín.

Số hóa vận hành - Đòn bẩy tinh gọn và hiệu quả

Điểm cốt lõi giúp SASCO duy trì đà tăng trưởng kép trong làn sóng tái cấu trúc chính là chiến lược số hóa vận hành. Liên tiếp 2 năm 2024-2025, SASCO tiên phong thực hiện chuyển đổi số toàn diện khi ứng dụng nền tảng Microsoft Dynamics 365, tích hợp quản trị, dữ liệu và thương mại điện tử trên một nền tảng duy nhất. Điều này cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, biến mỗi điểm chạm dịch vụ thành một cơ hội tạo giá trị, gia tăng trải nghiệm cá nhân hoá dành cho khách hàng. Đồng thời tinh gọn vận hành, tăng khả năng phản ứng nhanh với biến động thị trường.

Vững vàng bứt phá

Bước sang năm 2026, kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động với các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, xu hướng bảo hộ, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn sàng lọc, khi tăng trưởng đòi hỏi sự kết hợp giữa hiệu quả, khả năng thích ứng và tính bền vững.

Định hướng thời gian tới, SASCO đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng trên nền tảng tài chính ổn định, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và ứng dụng công nghệ. Doanh nghiệp cũng hướng đến mở rộng hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các thị trường tiềm năng.