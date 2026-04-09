Sau 1 năm gỡ vướng pháp lý, đại đô thị Novaland sắp cấp sổ cho người mua 09/04/2026 15:03

(PLO)- Tập đoàn Novaland, chủ đầu tư khu đô thị Aqua City đã phát đi thông báo về việc chuẩn bàn giao khoảng 750 sổ hồng cho cư dân tại dự án này.

Theo kế hoạch, Aqua City đặt mục tiêu bàn giao khoảng 752 sổ hồng cho cư dân thuộc phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1 trong năm 2026. Dự kiến đợt bàn giao sổ đầu tiên sẽ triển khai từ tháng 6- 2026.

Tin vui này diễn ra trong bối cảnh dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện, diện mạo ngày càng bừng sức sống với bức tranh cư dân nhộn nhịp về nhận nhà, an cư.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, ông Dương Văn Bắc cho biết, nhờ sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ cùng sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành, những vướng mắc pháp lý của dự án đã được tháo gỡ, giúp Aqua City trở lại quỹ đạo phát triển và từng bước thực hiện cam kết với khách hàng.

“Song song với kế hoạch bàn giao sổ hồng, Novaland đã và đang tập trung nguồn lực triển khai hoàn thiện dự án với sự đồng hành của các đối tác, nhà thầu uy tín trong và ngoài nước nhằm đưa Aqua City về đích theo tiến độ” - Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland nhấn mạnh.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Novaland kiểm tra tiến độ dự án Aqua City. Ảnh: AX.

Aqua City có quy mô 1.000 ha là một trong những đại đô thị trọng điểm trong chiến lược phát triển của Novaland, giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển đô thị của tỉnh Đồng Nai.

Dự án bao quanh bởi 32 km đường sông tự nhiên, 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích nội khu đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc của cư dân. Do đó, khu đô thị này được kỳ vọng góp phần định hình chuỗi đô thị ven sông hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội – du lịch – dịch vụ cho toàn khu vực.

Dự án Aqua City tọa lạc tại tâm điểm dải đô thị ven sông Đồng Nai đường Hương lộ 2- tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào TP.HCM qua cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), đồng thời kết nối Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM – Long Thành nối đến sân bay Quốc tế Long Thành cũng như các trục giao thông chiến lược, vùng kinh tế, du lịch trọng điểm của khu vực.

Một góc dự án khu đô thị Aqua City. Ảnh: AX.

Đến nay, hơn 1.100 căn nhà phố và biệt thự tại dự án đã được bàn giao, hàng trăm gia đình đã về sinh sống. Nhiều tiện ích trọng điểm đã đi vào vận hành như CitiGym Lifestyle Center, quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, trung tâm an ninh và hệ thống clubhouse… góp phần hình thành nhịp sống sôi động cho toàn khu đô thị.

Từ nay đến năm 2027, dự án dự kiến tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm, đồng thời triển khai xây dựng các công trình trọng điểm như trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại…