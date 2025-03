Sẽ thắt chặt an ninh tại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng 11/03/2025 14:02

Ngày 11-3, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường, nơi đang triển khai các công tác thi công để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng và 50 năm ngày Giải phóng TP Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày 29-3 tới đây.

Tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng đã trực tiếp nghe báo cáo cũng như kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đang thi công để phục vụ cho chương trình sắp đến.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo ngay tại công trường đang thi công phục vụ lễ kỷ niệm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ngoài những vấn đề tổng thể của lễ kỷ niệm, ông Quảng còn kiểm tra, rà soát các hạng mục như chỉnh trang cây xanh, thay mới gạch lát… cho đến cả các băng rôn, biểu ngữ, ghế ngồi.

Vì đây là sự kiện lớn của thành phố, có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao cũng như khách mời quốc tế nên ông Quảng yêu cầu công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn, an ninh cho lễ kỷ niệm phải được thắt chặt. Mọi người ra vào khu vực chính bắt buộc phải tiến hành rà soát qua cổng an ninh, đảm bảo an toàn tối đa cho buổi lễ.

Cùng đó, lực lượng an ninh cũng phải phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP để thực hiện giám sát các phương tiện bay không người lái cũng như cấp phép bay cho các đơn vị theo đúng quy định.

Về mặt nội dung, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khẩn trương xây dựng các video, tư liệu kể về quá trình phát triển của TP qua từng thời kỳ. Để trình chiếu cho người dân, đại biểu khi đến tham quan hiểu hơn về lịch sử phát triển của TP trong 50 năm qua.

Các phương án đảm bảo an ninh tại lễ kỷ niệm đã được xây dựng chi tiết. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Đồng thời, áp dụng các công nghệ hiện đại vào chương trình để người dân tiếp cận dễ dàng hơn và có thể lưu tải về điện thoại cá nhân khi cần.