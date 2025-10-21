Stavian Industrial Park: Dấu ấn trong bản đồ khu công nghiệp miền Bắc 21/10/2025 11:18

(PLO)- Giữa làn sóng FDI đổ mạnh vào Việt Nam, khu vực miền Bắc trở thành tâm điểm phát triển hạ tầng công nghiệp, nổi bật trong đó, Stavian Industrial Park (Stavian IP) được xem là điểm sáng của mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế khu vực.

Hạ tầng đồng bộ, vị trí chiến lược

Với hai dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc (nay thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ) và Cụm công nghiệp Stavian Hưng Yên, Stavian IP đang góp phần tái định hình bản đồ hạ tầng công nghiệp khu vực miền Bắc. Hai dự án đều sở hữu vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện đến Hà Nội, sân bay Nội Bài và hệ thống cảng biển lớn, đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu logistics của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại Phú Thọ, KCN Stavian Vĩnh Phúc với quy mô 283 ha, được chia thành hai giai đoạn phát triển, trong đó giai đoạn 1 là 145,27 ha với quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê. Hạ tầng của khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, gồm trạm biến áp 110kV/22kV, hệ thống điện mặt trời áp mái, mạng lưới khí LNG do Stavian Gas cung cấp, hệ thống cấp nước công suất 8.000 m³/ngày đêm và xử lý nước thải 4.000 m³/ngày đêm, cùng mạng viễn thông và giao thông nội khu hiện đại.

Hầu hết các hạng mục này được triển khai bởi các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Stavian, đảm bảo sự liên kết, tính chủ động trong vận hành cam kết tiêu chuẩn xanh, thông minh theo định hướng phát triển bền vững.

Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc.

Cũng thuộc sở hữu của Stavian IP, CCN Stavian Hưng Yên rộng 66,5 ha, cung cấp quỹ đất linh hoạt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cùng mức giá thuê hạ tầng cạnh tranh.

Cạnh đó, CCN Stavian Hưng Yên cũng sở hữu hạ tầng chất lượng đồng bộ theo hướng phát triển xanh, tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng như hệ thống điện mặt trời Roof-top Solar, pin lưu trữ BESS và khí LNG. Chính vì vậy, CCN Stavian Hưng Yên là nơi vô cùng phù hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành gia công, lắp ráp, kho vận và phụ trợ công nghiệp…

Cụm công nghiệp Stavian Hưng Yên.

Thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh và thu hút FDI

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2024, Việt Nam thu hút hơn 38 tỷ USD vốn FDI đăng ký, vốn giải ngân đạt trên 25 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Riêng miền Bắc chiếm hơn 55% tổng vốn nhờ lợi từ xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng khu vực.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Stavian IP ở Phú Thọ và Hưng Yên với Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc và Cụm công nghiệp Stavian Hưng Yên không chỉ góp phần tăng cường năng lực hấp thụ đầu tư, giải quyết nhu cầu quỹ đất sạch, mà còn giúp địa phương xây dựng môi trường sản xuất bền vững.

Không chỉ cung cấp hạ tầng kỹ thuật, Stavian IP còn cam kết hỗ trợ nhà đầu tư: từ tư vấn pháp lý, thủ tục, đến đồng hành trong quá trình triển khai. Tất cả đều được thực hiện với tinh thần “all-in-one” - giải pháp tổng thể, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Stavian IP cũng luôn tích cực phối hợp với các địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy các chuỗi giá trị sản xuất bền vững, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với các tiêu chuẩn ESG toàn cầu.

Khẳng định vị thế trên bản đồ khu công nghiệp miền Bắc

Với tầm nhìn “Phát triển bền vững - Tăng trưởng hòa nhập - Hợp tác thành công”, Stavian IP đang trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp xanh ở Việt Nam. Sự đầu tư bài bản, quy trình chuẩn quốc tế và cam kết về trách nhiệm môi trường đang giúp Stavian IP gây ấn tượng mạnh mẽ với các đối tác trong và ngoài nước.

Với những nỗ lực liên tục và định hướng phát triển rõ ràng, Stavian IP đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khu công nghiệp miền Bắc, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn và bền vững trong khu vực.