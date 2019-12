Bảo vệ bệnh viện làm khó người hỗ trợ đưa bệnh nhân cấp cứu?

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung: “Tối thứ Bảy (7-12), anh em dân quân hỗ trợ dẫn đường xe cứu thương về Bệnh viện (BV) Bình Dân TP.HCM do bác tài xế không biết đường. Anh em dân quân bị bảo vệ BV Bình Dân cản trở và đuổi ra ngoài, không cho đậu xe trong BV ngay lúc anh em đang làm nhiệm vụ hỗ trợ bệnh nhân”.

Clip cho thấy sau khi hỗ trợ chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu, những người xưng là dân quân có đôi co với bảo vệ BV và cho rằng họ chỉ hỗ trợ bệnh nhân. Còn bảo vệ thì giải thích bệnh nhân đã được chuyển vào phòng cấp cứu, những người xưng là dân quân được mời mang xe gắn máy ra ngoài.



Bảo vệ BV Bình Dân TP.HCM và những người xưng là dân quân đang đôi co (Ảnh cắt từ clip)

Chưa dừng ở đây, những người xưng là dân quân nói tiếp: “Từ từ tụi tôi dắt xe ra, chưa gì anh đuổi rồi. Anh là gì, anh chỉ là nhân viên bảo vệ thôi mà”.



Bảo vệ BV khẳng định: “Đúng, tôi là bảo vệ. Các anh vô BV phải theo hướng dẫn của bảo vệ, không thể chạy xe gắn máy ào ào vô trong”.

Một lúc sau, những người xưng là dân quân dắt xe gắn máy ra ngoài.

Chiều 12-12, bác sĩ (BS) Hồ Huỳnh Long, Trưởng phòng Tổ chức BV Bình Dân TP.HCM, cho biết sự việc nói trên xảy ra tại khoa Cấp cứu của BV vào lúc 22 giờ 20 ngày 7-12.

“Lúc này bệnh nhân đã được chuyển vào phòng cấp cứu và các anh xưng là dân quân cũng đã hoàn thành việc hỗ trợ bệnh nhân. Sau đó bảo vệ BV mới nhắc các anh xưng là dân quân đậu xe gắn máy đúng chỗ” – BS Long cho biết thêm.

Theo BS Long, hành động hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu của những người xưng là dân quân là một việc làm tốt, BV cũng mong muốn được tạo điều kiện tốt nhất để họ thực hiện công việc trên. Tuy nhiên, trách nhiệm của bảo vệ BV là giữ gìn an ninh, trật tự cho BV và đảm bảo hoạt động cấp cứu được an toàn, do đó đã hướng dẫn những người này mang xe gắn máy để đúng chỗ.

“Có thể có sự hiểu lầm trong câu nói từ hai phía nên đã xảy ra tranh cãi đáng tiếc. Nếu những người xưng là dân quân trong sự việc đọc được phản hồi từ phía BV thông qua báo Pháp Luật TP.HCM thì cũng hiểu rằng đó chỉ là sự hiểu lầm mà thôi” – BS Long nói.

BS Long cho biết thêm sau khi sự việc đáng tiếc nói trên xảy ra, BV đã họp rút kinh nghiệm trong đội bảo vệ. BV yêu cầu sau này nếu xảy ra tình huống tương tự thì bảo vệ nên hướng dẫn rõ ràng và giữ thái độ ôn hòa, tránh xảy ra chuyện không hay.