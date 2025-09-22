Suýt mất mạng chỉ vì giữ tiền giúp họ hàng 22/09/2025 17:12

(PLO)- Không đòi được tiền mà mẹ nhờ họ hàng gửi ngân hàng giùm, bị cáo đã ra tay với bị hại.

Ngày 22-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Diệp Phi Hùng (26 tuổi; ngụ xã Phước Lý, Tây Ninh) 9 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Trần Diệp Phi Hùng.

Theo cáo trạng, tháng 5-2023, mẹ Hùng bán đất được 700 triệu đồng, nhờ cháu họ là chị Ngô Trần Lê Thị Hồng Diễm gửi ngân hàng. Sau đó, mẹ Hùng đã rút lại 420 triệu đồng. Đến cuối năm 2023, Hùng nhiều lần đến nhà chị Diễm và mẹ chị này để đòi số tiền còn lại nhưng không được đáp ứng, từ đó phát sinh mâu thuẫn.

Trưa 9-3-2024, Hùng mang dao đến nhà chị ruột rồi gọi mẹ chị Diễm đến nói chuyện. Tại đây, trong lúc cự cãi, Hùng dùng dao tấn công mẹ chị Diễm gây thương tích, tiếp đó tấn công chị Diễm khiến nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 52%. Nếu không được cấp cứu kịp thời, chị Diễm có thể đã tử vong.

Sau khi gây án, Hùng đến Công an xã đầu thú. Trong quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường 270 triệu đồng và được các bị hại bãi nại.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, tuy nhiên có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên quyết định tuyên phạt Hùng 9 năm tù.

Đối với hành vi gây thương tích cho mẹ chị Diễm, do bị hại rút yêu cầu khởi tố nên cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án.