Khen thưởng những người giải cứu bé gái lớp 1 trong chòi rẫy ở Tây Ninh 22/09/2025 12:14

(PLO)- UBND xã Tân Phú đã khen thưởng lực lượng công an và quần chúng vì giải cứu bé gái lớp 1 mất liên lạc, được tìm thấy trong chòi rẫy.

Sáng 22-9, UBND xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao thưởng nhằm ghi nhận chiến công kịp thời của lực lượng công an và quần chúng trong vụ việc giải cứu bé gái lớp 1 mất liên lạc, gây xôn xao dư luận.

Ông Trần Văn Cương - Chủ tịch UBND xã trao quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân giải cứu bé gái lớp 1 mất liên lạc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Quyết định, UBND xã Tân Phú đã tặng giấy khen cho Công an xã Tân Phú (kèm hơn 1,4 triệu đồng); UBND xã cũng tặng giấy khen cho Thiếu tá Trịnh Quang Chung (Phó Trưởng Công an xã) và Đại úy Lê Văn Tiến (Tổ phó Tổ phòng chống tội phạm).

Ba quần chúng tiêu biểu gồm ông Nguyễn Đức Anh, ông Ngô Trọng Nguyễn và ông Dương Quang Được, những người tích cực hỗ trợ công an trong quá trình truy tìm, cũng được khen thưởng.

Thư cảm ơn từ phía gia đình chị Thị Keo gửi cán bộ chiến sĩ Công an. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 ngày 16-9, chị Thị Keo (25 tuổi) trình báo về việc con gái là cháu THSN (6 tuổi) mất tích sau giờ tan học tại Trường tiểu học Tân Hưng.

Bé gái lớp 1 được phát hiện cùng người đàn ông tại chòi rẫy trong vườn mãng cầu. Ảnh: C.A

Sau hơn 5 giờ truy tìm, đến 0 giờ 30 ngày 17-9, công an đã xác định được vị trí cháu bé tại một chòi rẫy trong vườn mãng cầu ở ấp Tân Lợi B. Cháu N được giải cứu an toàn, đồng thời lực lượng chức năng bắt giữ ông Hồ Văn Quân – người có hành vi chiếm giữ người dưới 16 tuổi trái phép.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.