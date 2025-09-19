3 cán bộ ở Tây Ninh có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp 19/09/2025 18:01

(PLO)- Liên quan một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy có 3 bị cáo nhận án chung thân, cơ quan tiến hành tố tụng nhận định có 3 cán bộ có dấu hiệu của tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp...

Ngày 19-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với Nguyễn Hồng Ngọc (45 tuổi, ngụ Tây Ninh), Trương Văn Bé Chính (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Mai Thanh Phong (45, ngụ Vĩnh Long), cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng Ngọc còn bị xét xử thêm về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, cuối tháng 7-2019, Ngọc được một người đàn ông quốc tịch Campuchia thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM để lấy tiền công. Ngọc bàn bạc, rủ Bé Chính và Phong tham gia với lời hứa hẹn trả 100 triệu đồng nếu trót lọt.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo vận chuyển gần 5kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: CTV

Ngày 1-8-2019, nhóm này ngụy trang ma túy bằng cách trộn lẫn trong các gói đường phèn, giấu trong cốp xe máy. Chính và Phong điều khiển xe chở hàng vượt biên, còn Ngọc đi xe khác bám theo giám sát.

Khi đến ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành cũ, Tây Ninh, cả 3 bị lực lượng công an phối hợp Bộ đội Biên phòng kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ 4,838 kg Methamphetamine. Khám xét nơi ở của Ngọc, công an còn phát hiện 29 viên đạn quân dụng cất giấu trong tủ gỗ.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh từng tuyên cả 3 bị cáo mức án tử hình vào năm 2020 và 2022. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm hủy án, yêu cầu điều tra lại do còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, đặc biệt là dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Qua điều tra, Ngọc khai trong quá trình vận chuyển có liên hệ, báo tin cho một số cán bộ công an, trong đó có Trung tá PMQ là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh về việc có người Campuchia thuê Ngọc vận chuyển ma túy.

Q có kêu Ngọc không được trực tiếp vận chuyển mà kêu người khác vận chuyển nên Ngọc đã kêu Chính, Phong vận chuyển ma túy.

Đồng thời, ông TVĐ (cựu trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cũng được Ngọc nhắc đến trong lời khai với nội dung đã chỉ đạo, yêu cầu Ngọc làm theo sự hướng dẫn của Q và mệnh lệnh của ông Đ.

Sau khi Chính và Phong bị bắt thì Ngọc được tặng Giấy khen và tiền thưởng do có công giúp Công an tỉnh triệt phá đường dây ma túy này, ngoài ra vào các năm 2017, 2018, 2020 Ngọc còn được Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tặng Giấy khen và tiền thưởng do có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ba bị cáo Ngọc, Chính, Phong trong đường dây vận chuyển gần 5 kg ma túy. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, khi vụ án được điều tra lại, Ngọc khai rằng ông Q từng nhiều lần liên lạc, xúi bán nhà bỏ trốn và dựng hiện trường giả để tạo chứng cứ ngoại phạm. Vợ ông Q cũng gọi điện cho vợ Ngọc nhằm gây áp lực.

Do không đồng ý, Ngọc đã khai toàn bộ sự thật và bị khởi tố, bắt giam.

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, hiện có cơ sở để khẳng định những người này có liên quan đến hành vi phạm tội của Ngọc, tuy nhiên chứng cứ chưa đủ để xác định ông Đ và ông Q là đồng phạm trong tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với các tình tiết liên quan đến ông Đ, ông Q, ông PTV (Điều tra viên) và bà NHL (vợ ông Q), cơ quan tiến hành tố tụng nhận định có dấu hiệu của tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp.

Vì vậy, VKSND tỉnh Tây Ninh đã báo cáo vụ việc đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, song vẫn quanh co nhằm giảm nhẹ trách nhiệm.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng chế độ quản lý của Nhà nước về ma túy, gây mất an ninh trật tự xã hội. Bị cáo Ngọc còn vi phạm quy định quản lý vũ khí quân dụng.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hồng Ngọc, Trương Văn Bé Chính và Mai Thanh Phong cùng mức án tù chung thân về tội danh nêu trên.