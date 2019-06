TPBank: Số lượng thẻ tín dụng nằm trong nhóm ngân hàng dẫn đầu

Tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), trong vòng 4 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng cũng tăng mạnh cả về số lượng và doanh số. Một số liệu thống kê chỉ ra rằng so với năm 2014, số lượng thẻ tín dụng của TPBank tính đến cuối năm 2018 đã tăng trưởng gấp gần 7 lần trong khi doanh thu mang lại từ thẻ tăng gấp hơn 10 lần.

Tốc độ tăng trưởng về số lượng và doanh số của thẻ tín dụng tại TPBank.



Đặc biệt, theo số liệu báo cáo của Visa, quý 1-2019, TPBank đã có sự tăng trưởng vượt bậc so với toàn thị trường về sản phẩm thẻ. Theo đó, số lượng thẻ trên toàn thị trường trong quý 1 tăng 16% trong khi tại TPBank, con số này là 70%, tương đương mức độ tăng trưởng tại TPBank gấp 6 lần so với thị trường. Bên cạnh đó, doanh số mang lại từ thẻ tín dụng của TPBank cũng gần gấp đôi mức tăng trưởng của toàn thị trường ở mức 55% so với 34%.

