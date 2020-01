Vàng kim tý TPBank đắt khách trong ngày vàng Thần tài ​

Khoảng chục năm trở lại đây, việc mua vàng cầu may trong ngày Thần tài đã trở thành một trào lưu lan rộng với hy vọng sẽ nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc hanh thông, có của ăn của để. Chính vì vậy mà hằng năm, cứ tới ngày vía Thần tài, nhiều người lại đổ xô đi xếp hàng mua vàng cầu may.



Mặc dù còn vài ngày nữa mới tới ngày vía Thần tài nhưng không khí mua bán vàng mấy ngày này đã bắt đầu sôi động. Không chỉ tại các cửa hàng vàng, tại các phòng giao dịch của ngân hàng, việc mua bán vàng cũng rất nhộn nhịp.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) năm nay tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI triển khai chương trình bán vàng Thần tài nhằm giúp khách hàng có thêm địa chỉ mua bán vàng dễ dàng, nhanh chóng và an toàn trong ngày vàng Thần tài.

Được biết năm nay TPBank sẽ triển khai bán đa dạng các sản phẩm vàng như vàng kim tý, vàng kim Thần tài, vàng kim ngân tài, vàng âu vàng Phúc Long và nhẫn tròn trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ với tổng khối lượng lên tới hàng ngàn lượng vàng. Chương trình được áp dụng tại tất cả điểm giao dịch của TPBank trên toàn quốc từ ngày 30-1 đến hết 3-2.

Theo quan niệm dân gian, chuột là loài nhanh nhẹn, sinh sôi nảy nở nhanh chóng và đứng đầu trong 12 con giáp. Vì vậy, năm Canh Tý được nhiều người tin sẽ là một năm may mắn, thịnh vượng với nhiều vận may tài lộc, báo hiệu sự sinh trưởng thịnh vượng, của cải đủ đầy.

Đại diện TPBank cho biết “với quan niệm mong muốn có một năm đại cát, nhiều tài lộc nên năm nay rất nhiều người dân lựa chọn vàng kim tý”.

Chị Ngọc Lan (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một khách quen của TPBank, cho biết: “Tôi đã chọn từ trước mẫu vàng kim tý của TPBank, đến ngày chỉ cần đến thanh toán và lấy hàng rất nhanh chưa đầy 5 phút”.

Tâm lý, thói quen của người Việt, vàng vẫn được coi là kênh đầu tư và “giữ tiền” an toàn nhất. Nhiều gia đình luôn sở hữu vài chỉ vàng đề phòng khi cần chi tiêu hoặc chọn thời điểm thích hợp để đầu tư tạo ra lợi nhuận. Theo đánh giá, vàng là “mặt hàng” có giá trị ổn định, có tính thanh khoản cao và mặc dù là kênh đầu tư sinh lời ít nhưng với nhiều người mua vàng để tích trữ vẫn là hình thức và thói quen được ưa chuộng.

Để mua được những sản phẩm vàng đảm bảo chất lượng, bạn cần lưu ý chọn cửa hàng vàng có uy tín để tránh trường hợp vàng không đủ tuổi và cũng sẽ dễ dàng hơn nếu muốn mua đi bán lại hay bảo dưỡng đồ nữ trang của mình sau này.