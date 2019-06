Vietcombank nhận giấy phép hoạt động tại New York

Ngày 17-6, Sở Quản lý Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) đã ban hành giấy phép hoạt động chính thức cho VPĐD của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại New York.



Theo đó, VPĐD Vietcombank tại New York được đặt tại tòa nhà nổi tiếng One Rockefeller Plaza, thuộc khu Trung tâm Manhattan, TP. New York (Tiểu bang New York, Mỹ).

Trước đó, tháng 10-2018, Vietcombank đã nhận được phê duyệt ở cấp liên bang từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng như chấp thuận về mặt nguyên tắc từ NDYFS (đơn vị quản lý trực tiếp cấp tiểu bang). Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Vietcombank đã nhận được đầy đủ chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ để thành lập VPĐD tại New York.

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cơ quan quản lý Mỹ chính thức cấp phép hoạt động VPĐD tại New York



Việc Vietcombank vượt qua các yêu cầu khắt khe của cơ quan quản lý Hoa Kỳ để được cấp phép cho thấy nỗ lực vượt bậc và tính tuân thủ cao của ngân hàng, khẳng định vai trò hàng đầu của Vietcombank trong hệ thống.



Năm 2018, Vietcombank được ghi nhận là ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả hoạt động với lợi nhuận hợp nhất đạt 18.269 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với năm 2017. Các chỉ tiêu tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đều tăng trưởng mạnh, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Tiếp nối đà tăng trưởng năm 2018, trong quý I-2019 Vietcombank ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 5.878 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Nhờ đó, giữ vị trí Top 1 các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán về giá trị lợi nhuận tuyệt đối.

VPĐD Vietcombank tại New York dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ quý III-2019. Qua đó, trở thành cánh tay nối dài của Vietcombank tại khu vực Bắc Mỹ, bổ sung vào mạng lưới hiện có của Vietcombank với trên 500 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/VPĐD/Công ty con/Đơn vị thành viên trong nước và mạng lưới hoạt động tại nước ngoài, gồm: Công ty tài chính tại Hồng Kông, Công ty chuyển tiền tại Mỹ, VPĐD tại Singapore, Ngân hàng con tại Lào.