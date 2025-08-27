Tam Fruit – Thương hiệu giỏ hoa quả nhập khẩu uy tín tại Hà Nội 27/08/2025 10:22

(PLO)- Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng giỏ hoa quả nhập khẩu làm quà tặng ngày càng trở nên phổ biến tại Hà Nội. Giỏ trái cây không chỉ mang ý nghĩa về sức khỏe mà còn thể hiện sự tinh tế, sang trọng và đẳng cấp của người tặng. Giữa vô vàn lựa chọn, Tam Fruit đã khẳng định vị thế là thương hiệu giỏ hoa quả nhập khẩu uy tín tại Hà Nội, được nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tin tưởng.

Tam Fruit – Uy tín từ chất lượng hoa quả nhập khẩu

Tam Fruit chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu cao cấp được tuyển chọn từ những thị trường nổi tiếng như Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Phi… Tất cả sản phẩm đều có giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một số loại trái cây nhập khẩu được ưa chuộng tại Tam Fruit:

- Nho mẫu đơn Hàn Quốc, Nhật Bản – ngọt thanh, sang trọng.

- Táo Envy New Zealand, táo Ambrosia Mỹ – giòn ngọt, giàu vitamin.

- Cam Ai Cập, cam Úc – mọng nước, tốt cho sức khỏe.

- Lê Hàn Quốc, lê Nam Phi – thanh mát, dễ ăn.

- Kiwi vàng New Zealand, kiwi xanh Ý – giàu vitamin C, tăng đề kháng.

Với phương châm “Chất lượng tạo nên thương hiệu”, Tam Fruit luôn cam kết chỉ mang đến cho khách hàng hoa quả tươi ngon, chuẩn nhập khẩu và không bán hàng kém chất lượng.

Giỏ hoa quả nhập khẩu – Món quà sang trọng và ý nghĩa

Khác với những món quà thông thường, giỏ hoa quả nhập khẩu Hà Nội tại Tam Fruit không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng nhiều giá trị tinh thần và sức khỏe.

- Giỏ hoa quả khai trương, tân gia: Mang lời chúc phát tài, phát lộc.

- Giỏ trái cây biếu sếp, đối tác: Thể hiện sự trân trọng, tinh tế.

- Giỏ hoa quả ngày lễ (8-3, 20-10, 20-11, Tết, Trung thu…): Trao gửi yêu thương đến người thân.

- Giỏ hoa quả kính viếng, giỏ lễ chùa, giỏ thắp hương: Thể hiện lòng thành kính, trang nghiêm.

Mỗi giỏ quà đều được Tam Fruit thiết kế thủ công với sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc trái cây, phụ kiện trang trí và ý nghĩa của từng dịp. Chính vì vậy, giỏ hoa quả Tam Fruit luôn gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Lý do nên chọn Tam Fruit – Thương hiệu giỏ hoa quả nhập khẩu uy tín tại Hà Nội

Không phải ngẫu nhiên mà Tam Fruit được hàng nghìn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn trong suốt nhiều năm qua.

- Uy tín, minh bạch: Trái cây có tem nhãn, chứng từ nhập khẩu đầy đủ. - Đa dạng mẫu mã: Giỏ quà từ 500.000đ đến vài triệu đồng, phù hợp nhiều nhu cầu. - Thiết kế sang trọng: Đội ngũ khéo léo, tạo nên giỏ hoa quả độc đáo và đẳng cấp. - Dịch vụ chu đáo: Giao hàng tận nơi tại Hà Nội, đúng hẹn và hỗ trợ gói quà theo yêu cầu. - Dành cho cá nhân & doanh nghiệp: Có xuất hóa đơn VAT, ưu đãi cho đơn số lượng lớn.

Đặc biệt, Tam Fruit còn nhận thiết kế giỏ hoa quả theo ngân sách của khách hàng, đảm bảo vừa đẹp – vừa sang – vừa phù hợp tài chính.