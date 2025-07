Tạm giữ nam thanh niên đăng clip nhạy cảm, tống tiền người yêu cũ 26/07/2025 17:15

(PLO)- Đăng clip nhạy cảm lên mạng, tống tiền bạn gái cũ đưa 30 triệu đồng để gỡ, nam thanh niên ở An Giang bị công an tạm giữ điều tra.

Ngày 26-7, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Phú Vĩnh (25 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22 và 23-7, Vĩnh đăng tải clip ghi lại cảnh quan hệ giữa mình và chị PTH (32 tuổi) lên tài khoản Facebook có tên “T.H.” do Vĩnh tạo. Clip được đăng ở chế độ công khai và chia sẻ đến một số người thân của chị H.. Sau đó, Vĩnh yêu cầu chị H. đưa 30 triệu đồng để gỡ và xóa clip nhạy cảm.

Nam thanh niên đăng clip nhạy cảm lên mạng còn tống tiền bạn gái cũ

Do lo sợ bị ảnh hưởng danh dự, chị H. đồng ý mang tiền đến khu vực bến phà Tân Châu – Hồng Ngự gặp Vĩnh. Khi đến nơi, Vĩnh yêu cầu chị H. đi đến nơi vắng vẻ để nhận tiền nhưng chị không đồng ý. Lúc này, Vĩnh có hành vi kéo chị H. lên xe thì bị người dân phát hiện, can ngăn và báo công an.

Công an phường Tân Châu nhanh chóng có mặt, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Vĩnh thừa nhận đã dùng clip nóng để uy hiếp và đòi tiền chị H.. Kiểm tra điện thoại của Vĩnh, công an phát hiện clip ghi lại cảnh thân mật giữa hai người.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.