Tan hoang "lá phổi xanh" Quy Nhơn 11/11/2025 18:02

(PLO)-Bão số 13 làm hơn 10.000 cây xanh đô thị ở Quy Nhơn, Gia Lai bị ngã đổ, "lá phổi xanh" ở đô thị này bị xé toạc, tan hoang.

Ngày 11-11, trao đổi với PLO, ông Đào Lê Trung, Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết cơn bão số 13 đã làm hơn 10.000 cây xanh ở Quy Nhơn bị ngã đổ, chiếm gần 40% trong tổng số cây xanh ở đô thị này.

Trong đó, có đến gần 4.000 cây bị ngã đổ hoàn toàn. Hiện nay công ty trên đang huy động tối đa nhân lực phối hợp các lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên để khắc phục.

Mảng cây xanh tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành bị bão số 13 đánh quật ngã gần hết.

Theo ông Đào Lê Trung, do khối lượng công việc quá lớn nên Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn phải phân loại, ưu tiên khắc phục những đoạn đường chính, những cây ngã đổ vào nhà dân, ngã ra đường để đảm bảo an toàn, thông thoáng.

PV nêu ý kiến của nhiều người dân ở Quy Nhơn cho rằng cây xanh gãy đổ nhiều là do không được cắt tỉa cành trước mùa mưa bão, nhất là trước khi bão lớn đổ bộ vào dù đã được dự báo trước. Ông Trung nói: “Cấp độ bão đợt này quá lớn, lớn nhất trong lịch sử nên không thể tránh khỏi việc cây xanh ngã đổ. Từ tháng 9-2025, công ty chúng tôi đã cắt tỉa những cây xanh lớn, đến tháng 9 và 10 tiếp tục cắt tỉa những cây nhỏ hơn".

Theo ông Trung, trước khi bão số 13 đổ bộ, Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã rà soát việc cắt tỉa cây xanh. Ông Trung cho rằng việc cây ngã đổ nhiều như vậy là không thể lường hết được. Từ ngày 11-11, công ty này bắt đầu cắt gọn, trồng lại những cây cũ vào vị trí bị ngã đổ.

Ông Trung cho biết thêm, về đèn chiếu sáng đô thị, bước đầu thống kê có có khoảng 600 trụ đèn bị ngã đổ. Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đang khắc phục, sử dụng những trụ dự phòng trong nhà kho để dựng lại, đảm bảo có điện đến đâu thì có đèn sáng đến đó.

Những cây xanh lâu năm tại xung quanh Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai bị bật gốc hàng loạt.

Theo ghi nhận của PLO, cây xanh tại một số đường chính ở Quy Nhơn như Nguyễn Tất Thành, Lê Duẫn, An Dương Vương, Xuân Diệu, Đô Đốc Bảo… bị ngã đổ la liệt. Ngay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai và khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành có hàng loạt cây xanh ngã, gãy, có những cây to hơn cả người ôm bị ngã bật gốc. Nhiều cây sau khi bị bật gốc, cành lá vẫn còn um tùm.

Chị Phan Thu Hằng (ngụ phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Em sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn, có những tuyến phố, hàng cây đã trở thành thân quen. Nay những hàng cây này bị ngã đổ trơ trọi thấy rất buồn, tiếc nuối. Mong thời gian tới những cây xanh này sớm được khắc phục, hồi sinh trở lại”.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, đến nay chính quyền địa phương đã huy động các lượng, đơn vị tham gia dọn dẹp cây xanh ngã đổ do bão.

"Do số lượng quá lớn, quá khủng khiếp nên chưa thể khắc phục xong ngày một, ngày hai được. Việc này chắc chắc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đại bàn, đặc biệt số lượng lớn cây xanh ngã đổ như vậy là rất đáng tiếc"- ông Toàn nói.

Những cây xanh tươi tốt bị quật ngã la liệt sau bão số 13 tại đường Đô Đốc Bảo.

Cây xà cừ hàng chục năm chưa cắt tỉa kịp bị ngã đổ.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Quy Nhơn tham gia dọn cây xanh.

Cây gỗ sao trên đường Nguyễn Tất Thành- Vũ Bảo bị ngã đổ, xơ xác