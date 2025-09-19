Thanh niên cầm 4,5 cây vàng bỏ chạy khi đang giao dịch 19/09/2025 11:19

(PLO)- Bị cáo Quỳnh hẹn mua bán vàng, trong lúc giao dịch, người này cầm 4,5 cây vàng rồi bất ngờ bỏ chạy.

Ngày 19-9, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Ngọc Quỳnh (SN 2001, trú tỉnh Nghệ An) về tội cướp giật tài sản.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Quỳnh mức án 12 năm 6 tháng tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, đến phiên tòa hôm nay, bị cáo đã rút kháng cáo. Do đó, bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

Bị cáo cướp vàng bỏ chạy và bị người dân bắt giữ. Ảnh minh họa: PLO

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Vũ Ngọc Quỳnh không có việc làm. Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản từ việc hẹn gặp mua bán vàng.

Ngày 11-2-2025, Vũ Ngọc Quỳnh đọc được bài viết rao bán vàng trên Facebook của anh Lê Trung N (trú Hà Nội). Bị cáo nhắn tin qua Facebook cho anh N, hỏi mua và thỏa thuận giá mua bán là 89 triệu đồng một cây vàng.

Ngày hôm sau, bị cáo Quỳnh và anh N hẹn gặp nhau để mua bán. Anh N chở Quỳnh đến một cửa hàng vàng bạc ở phố Trần Duy Hưng (ở Hà Nội) để kiểm tra vàng. Tại đây nhân viên cửa hàng xác định 3 nhẫn tròn và 2 đồng xu đều là vàng thật, tổng số lượng là 4,5 cây vàng.

Sau khi kiểm tra vàng, anh N đưa Quỳnh cầm 4,5 cây vàng và chở bị cáo sang đường Trần Duy Hưng để giao dịch.

Khi đến nơi, Quỳnh xuống xe. Lợi dụng lúc anh N đi xe máy lên vỉa hè, Quỳnh cầm số vàng bỏ chạy. Anh N đuổi theo và hô “cướp, cướp”.

Bị cáo chạy vào một ngõ trên đường Trần Duy Hưng, trên đường bỏ chạy, bị cáo lần lượt vứt lại 3 nhẫn vàng, 2 đồng xu vàng ra đường. Cuối cùng, bị cáo bị anh N và người dân bắt giữ và thu được tang vật.

Sau đó, lực lượng công an đến tiếp nhận và đưa Quỳnh về làm việc. Kết quả định giá tài sản cho thấy số lượng vàng trên trị giá gần 400 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền nhân thân và quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật và nhà nước bảo vệ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Bị cáo Vũ Ngọc Quỳnh có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị xử phạt 12 tháng tù vào tháng 9-2022, chưa được xóa án tích.