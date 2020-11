Acecook sử dụng “năng lượng xanh” từ điện mặt trời

Với công suất lắp đặt 570kW, hệ thống điện mặt trời dự kiến cung cấp sản lượng trung bình khoảng 900.000 kWh/năm, tương đương với lượng điện sử dụng để sản xuất khoảng 3,6 triệu gói mì Hảo Hảo.



Ngoài việc phục vụ sản xuất, điện năng tạo ra còn được sử dụng cho các hoạt động của tòa nhà văn phòng chính của công ty tại Khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM với 5 tầng lầu và gần 400 CBCNV đang làm việc.

Hệ thống điện áp mái của Acecook Việt Nam



Hệ thống này bao gồm các tấm pin mặt trời hiện đại do Công ty Marubeni Việt Nam cung cấp và thi công lắp đặt bởi Công ty JESCO ASIA, với thiết bị phát điện năng lượng mặt trời năng suất cao nhất hiện nay. Bên cạnh hiệu quả về chi phí, việc đưa vào sử dụng nguồn năng lượng xanh thân thiện môi trường từ mặt trời còn giúp giảm lượng khí thải CO 2 gây ra do hiệu ứng nhà kính.



Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ: Hoạt động dựa trên phương châm 3H, đó là hạnh phúc cho người tiêu dùng, hạnh phúc cho CBCNV và hạnh phúc cho xã hội, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, đưa vào vận hành các kỹ thuật cải tiến trong thời gian sắp tới. Qua đó, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường và đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người dân Việt Nam.