Bộ Công an bổ nhiệm Trưởng Công an thị xã La Gi

Ngày 13-11, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên giữ chức Trưởng Công an thị xã La Gi thay Đại tá Phạm Duy Khang nghỉ hưu theo chế độ..



Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên nhận quyết định và hoa chúc mừng

Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên (46 tuổi) trước đây là Đội trưởng Đội tổng hợp Chuyên đề Cảnh sát, Công an tỉnh Bình Thuận. Đến năm 2016, được điều động giữ chức Phó trưởng Công an thị xã La Gi...