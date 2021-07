Thu ngân sách đạt gần 56% dự toán Nhờ các giải pháp đột phá trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2021 trên địa bàn TP.HCM có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Hoạt động thu ngân sách theo đó cũng đạt kết quả khả quan, tăng hơn 20% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm nay bất chấp tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

TP.HCM thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Ảnh: LÊ THOA Theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa TP trong 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 198.566 tỉ đồng, đạt 55,7% dự toán và tăng 20,7% so cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, nếu so với cùng kỳ 2019 (thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát), thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP đã phục hồi đáng kể khi tăng 2,7% Thu nội địa ước thực hiện 138.366 tỉ đồng, đạt 55,7% dự toán, chiếm 69,7% tổng thu ngân sách và tăng 19% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 60.200 tỉ đồng, đạt 55,7% dự toán, chiếm 30,3% tổng thu ngân sách và tăng 24,8% so cùng kỳ. Đáng chú ý, trong khoản thu nội địa, hoạt động thu từ khu vực ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách khi chiếm 19,8%. Trong sáu tháng, thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 39.403 tỉ đồng, đạt 58,2% dự toán và tăng 42,7% so cùng kỳ 2020. Không chỉ tăng mạnh so với cùng kỳ, thu từ khu vực ngoài nhà nước cũng là khoản thu có mức độ phục hồi mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2019 khi tăng 12%. Kế đến là thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong sáu tháng khu vực này mang về 33.917 tỉ đồng ngân sách, đạt 58,2% dự toán, chiếm 17,1% tổng thu và tăng 16,4% so cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp nhà nước ước đạt 11.745 tỉ đồng ngân sách, đạt 43,5% dự toán, chiếm 5,9% tổng thu ngân sách và tăng 9,9% so cùng kỳ. Hoạt động thu từ dầu thô cũng phục hồi mạnh so với cùng kỳ theo đà tăng của giá dầu. Trong sáu tháng đầu năm nay, thu từ dầu thô ước thực hiện 6.807 tỉ đồng, đạt 79,6% dự toán, chiếm 3,4% tổng thu ngân sách và tăng 6,8% so cùng kỳ. Trong khi đó, thu cân đối ngân sách địa phương sáu tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 38.111 tỉ đồng, đạt 46,4% dự toán, chiếm 19,2% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2020.