TP.HCM: 694 người chết vì tai nạn giao thông

Không tắc nhưng ùn nhiều nơi Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban ATGT TP, nhờ đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông trong nhiều năm qua, TP không xảy ra ùn tắc giao thông quá 30 phút. Tuy nhiên, tại các tuyến đường ra vào các kho bãi, cảng hàng hóa, sân bay, trường học, bệnh viện, các cửa ngõ ra vào TP... thì tình trạng ùn ứ giao thông vẫn thường xuyên xảy ra và diễn biến phức tạp. Về nguyên nhân gây ùn ứ, ông Tường cho rằng do lượng phương tiện đông, sự cố tai nạn, phương tiện hư hỏng. Hay do việc dựng rào chắn thi công trên một số tuyến đường làm thu hẹp diện tích mặt đường, ảnh hưởng thời tiết, xuất hiện tình trạng ngập nước do triều cường, mưa lớn, mật độ người và lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến, nhất là lượng xe tải, xe container ra vào các cảng...