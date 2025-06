Thường trực Ban Bí thư: Tuyệt đối không được xin lùi tiến độ công bố danh mục thủ tục hành chính 23/06/2025 14:22

Sáng 23-6, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch 02 ngày 19-6-2025 của Ban chỉ đạo về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng trực tuyến đến điểm cầu các địa phương ở cấp tỉnh, cấp xã.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc. Ảnh: CTV

Triển khai quyết liệt với tinh thần “từng phút, từng giờ”

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc đã quán triệt các nội dung cơ bản của Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và phương thức tổ chức thực hiện.

Theo đó, ngày 19-6, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch 02-KH/BCĐTW về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là kế hoạch hành động mang tính cấp bách và chiến lược, thể hiện rõ tầm nhìn chỉ đạo toàn diện và quyết tâm chính trị cao của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu lớn đã nêu trong Nghị quyết 57 và Kết luận 130-KL/TW của Bộ Chính trị, đặt trọng tâm vào việc bảo đảm bộ máy mới sau sáp nhập không chỉ tinh gọn về tổ chức mà phải vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp ngay từ ngày 01-7-2025.

Điểm khác biệt mang tính đột phá của Kế hoạch 02 là sự chuyển động đồng bộ, toàn diện của tất cả các khối trong hệ thống chính trị. Đây không còn là nhiệm vụ riêng của Chính phủ, mà là sự vào cuộc đồng bộ của cả khối Đảng, Quốc hội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Theo ông Phạm Gia Túc, mỗi khối đều có nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân, cùng nhau kiến tạo không gian số quốc gia thống nhất. Kế hoạch với tám nhóm nhiệm vụ được cụ thể hóa ở từng giai đoạn cũng như nội dung về tổ chức thực hiện và cơ chế giám sát, đôn đốc mới.

Điều hành thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, đến nay các hệ thống công nghệ, dữ liệu, pháp lý đã cơ bản chuẩn bị cùng với các giải pháp bảo mật. Để phục vụ hợp nhất tỉnh, xã đi vào hoạt động từ 1-7, cần thiết liên thông thành hệ thống chung cho toàn quốc và tất cả hệ thống chính trị sẽ dùng chung trên hạ tầng này và Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ phục vụ các dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của tất cả các hệ thống.

“Để chủ động với hoạt động của các địa phương, tiếp tục hướng dẫn của các ban ngành làm sao để tất cả các đối tượng thụ hưởng không nản lòng khi cập nhật để sử dụng. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng” – ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh và yêu cầu phải thực tập, tổng duyệt, triển khai các bước rất rõ ràng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng nêu rõ những nhiệm vụ trong Kế hoạch 02 phải được triển khai khẩn trương với tinh thần “từng phút, từng giờ”, đồng bộ, gắn trách nhiệm, quyết tâm của tất cả lãnh đạo các cấp; công tác an ninh, an toàn phải thực sự được bảo đảm an toàn để hoạt động thông suốt. Những đơn vị được giao nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm không chỉ xong theo kế hoạch, mà phải thực hiện thường xuyên, tuyệt đối đảm bảo, an ninh, an toàn, kỷ luật, kỷ cương, ở các cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Tuyệt đối không để chậm trễ, không xin lùi tiến độ

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nhấn mạnh cụ thể hoá Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành hai kế hoạch để triển khai thực hiện, đề nghị các lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương phải nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các kế hoạch này.

“Kế hoạch 02 được ban hành trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực, quyết liệt triển khai các chủ trương lớn về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chủ trương về chuyển đổi số. Qua đó, nhằm đáp ứng yêu cầu liên thông, đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số và dịch vụ công trực tuyến, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời hơn, hiệu quả hơn” - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Ông Trần Cẩm Tú cũng nêu rõ trong thời gian qua, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương lớn, mang tính đột phá.

Theo ông, đây không chỉ là yêu cầu tinh gọn tổ chức, mà quan trọng hơn là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

“Chuyển đổi số chính là công cụ đột phá để tổ chức lại toàn bộ hoạt động của bộ máy trên nền tảng số hóa, dữ liệu số và tương tác số” - theo ông Trần Cẩm Tú,

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị lãnh đạo các cấp cũng như toàn hệ thống chính trị phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không được khoán trắng cho bộ phận chuyên môn và chỉ khi người đứng đầu vào cuộc với quyết tâm, quyết liệt và trách nhiệm cao thì mới có kết quả, mới thành công.

Cạnh đó, ông cũng yêu cầu cần phải bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phải được xây dựng theo nguyên tắc kết nối - chia sẻ - dùng chung.

“Kiên quyết xóa bỏ tư duy cục bộ, cát cứ thông tin, dữ liệu; chấm dứt tình trạng đầu tư manh mún, thiếu kết nối, kém hiệu quả. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm” – ông nói và khẳng định mục tiêu cao nhất là đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp…

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải giám sát chặt chẽ, đánh giá nghiêm túc. Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương, Cơ quan Thường trực phải sử dụng triệt để công cụ giám sát số, bảng theo dõi số liệu thời gian thực để theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện của từng cơ quan, địa phương. Xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, xử lý nghiêm các đơn vị trì trệ, né tránh, thiếu trách nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ theo lộ trình được phân công trong Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định về tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính trong Đảng, bảo đảm triển khai đồng bộ từ ngày 1-7-2025. Các Bộ, ngành phải hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

“Tuyệt đối không để chậm trễ, không xin lùi tiến độ. Đề nghị cử đầu mối phối hợp với Cơ quan Thường trực để triển khai thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc” - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Với tỉnh ủy, thành ủy và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu chủ động chỉ đạo sắp xếp tổ chức, phân công đầu mối rõ ràng, thống nhất, bảo đảm tổ chức triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình 2 cấp một cách hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn…

“Nhiệm vụ, khối lượng công việc của chúng ta là rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian rất ngắn” - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh và đề nghị tất cả nghiêm túc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, triển khai thành công kế hoạch quan trọng này, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết 57.