Thuyền máy bị hỏng giữa sông, chủ tịch xã tự chèo thuyền vào bờ 17/11/2025 21:01

(PLO)- Khi thuyền máy bị hỏng chân vịt giữa sông, chủ tịch một xã ở Đắk Lắk đã tự chèo thuyền, chở phóng viên và đoàn công tác vào bờ.

Đêm 17-11, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận ông vừa tự chèo thuyền vượt lũ vào bờ vì thuyền máy bị hỏng chân vịt.

Ông Pháp tự chèo thuyền, chở người trong đoàn vào bờ an toàn. Ảnh: T.T

Trước đó, ông Pháp cùng lực lượng chức năng xã Krông Bông, vào khu vực các thôn 30 và 29 của xã này để kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt, sạt lở đất.

Khi trời tối, ông Pháp cùng một số người khác quay lại tỉnh lộ 12 (nơi để xe), bằng thuyền máy. Tuy nhiên, khi còn cách bờ khoảng 600 m, chân vịt của thuyền máy bị va vào một vật thể lạ và hỏng.

Video ông Pháp chèo thuyền chở đoàn công tác vào bờ

Lúc đó, ca nô đang vào vùng cô lập để đưa một người dân bị sốt cao đến bệnh viện, chưa thể tiếp ứng kịp. Vì vậy, ông Pháp đã lấy mái chèo, cùng chủ thuyền chèo vào bờ.

Theo ông Pháp, việc bị sự cố giữa dòng nước lũ khi trời tối nên ông phải nhanh chóng đưa ra quyết định để xử lý.

“Tôi biết chèo thuyền từ trước. Khi xảy ra sự cố, tôi nói anh em cứ yên tâm. Sau đó, tôi dặn anh em liên lạc với người trên bờ, nhờ họ phát đèn sáng để xác định phương hướng rồi chèo thuyền vào”, ông Pháp kể lại.

Chiếc thuyền bị hỏng chân vịt khi còn cách bờ khá xa. Ảnh: T.T

Cùng đi trên chiếc thuyền bị sự cố, chị Vũ Nam Trang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Đắk Lắk, cho biết tối cùng ngày, chị đi nhờ ca nô của lực lượng chức năng, vào vùng bị cô lập tại xã Krông Bông để ghi nhận đời sống, sinh hoạt của bà con.

Khi trở ra, tác nghiệp xong, chị Trang thấy ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông cùng đoàn công tác trở ra nên xin đi nhờ thuyền.

“Đoàn có sáu người cùng đi trên thuyền máy, chúng tôi đều mặc áo phao. Khi thuyền còn cách bờ khoảng 600 m thì bị hỏng chân vịt, không thể vận hành. Lúc đó tôi rất lo, nhiều người trong đoàn cũng không biết chèo thuyền nên gọi điện nhờ ca nô đến hỗ trợ”, chị Trang kể.

Vẫn lời chị Trang, khi hay tin ca nô đang vào vùng lũ để đưa người bệnh đi cấp cứu, ông Pháp cùng một người trên thuyền đã động viên mọi người rồi quyết định tự chèo thuyền vào.

“Tôi gọi nhờ đồng nghiệp bật đèn xe, chiếu ra sông để xác định phương hướng. Bởi lúc đó trời tối, chúng tôi ở giữa sông không xác định được phương hướng. Tôi cũng không ngờ chủ tịch xã lại biết chèo thuyền và chèo rất giỏi”, chị Trang chia sẻ thêm.

Lực lượng chức năng xã Krông Bông thường xuyên ra vào các khu vực bị cô lập để hỗ trợ người dân. Ảnh: T.T

Theo thông tin từ UBND xã Krông Bông, mưa lũ đã gây chia cắt giao thông một số tuyến đường, hơn 500 hộ dân tại bốn thôn trên địa bàn xã bị cô lập.

Hiện, UBND xã Krông Bông đã di dời hơn 50 hộ dân và chia thành nhiều tổ công tác, túc trực tại các điểm xung yếu để sẵn sàng hỗ trợ người dân.