Tiêu chuẩn thi công và bài toán quản lý chất lượng trong xây dựng 09/04/2026 15:24

(PLO)- Chất lượng công trình sau nghiệm thu đang là mối quan tâm, nhất là tại các dự án dân dụng và thương mại, khi nhiều công trình nhanh chóng xuất hiện thấm nước, nứt, bong tróc. Thực tế cho thấy nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thiếu kiểm soát tiêu chuẩn thi công ở các hạng mục chống thấm, mối nối và hoàn thiện.

Tiêu chuẩn thi công là nền tảng của quản lý chất lượng

Trong xây dựng, tiêu chuẩn thi công không đơn thuần là yêu cầu để hoàn tất hồ sơ nghiệm thu. Đây là công cụ quản lý chất lượng xuyên suốt, giúp phòng ngừa rủi ro kỹ thuật ngay từ giai đoạn thiết kế, lựa chọn vật liệu đến tổ chức thi công.

Các nhóm tiêu chuẩn thi công quan trọng hiện nay bao gồm tiêu chuẩn kết cấu bê tông cốt thép, tiêu chuẩn chống thấm, tiêu chuẩn vật liệu sealant cho mối nối façade và cửa, cùng với hệ thống quản lý chất lượng theo ISO.

Khi các tiêu chuẩn này không được áp dụng đầy đủ hoặc bị xem nhẹ ở khâu hoàn thiện, công trình vẫn có thể “đạt” nghiệm thu ban đầu, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình vận hành dài hạn.

Việc tuân thủ các khung pháp lý và tiêu chuẩn thi công là cần thiết để đảm bảo chất lượng, an toàn và giảm thiểu rủi ro.

Những lỗi phổ biến phản ánh khoảng trống trong kiểm soát tiêu chuẩn

Trong thực tế thi công, nhiều lỗi phát sinh do không tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình QA/QC. Các sự cố như thấm nước qua tường, sàn thường xuất phát từ việc xử lý bề mặt không đạt chuẩn hoặc thi công trong điều kiện độ ẩm không phù hợp.

Việc sử dụng keo silicone kém chất lượng có thể khiến công trình xuống cấp nhanh chóng, tốn chi phí sửa chữa.

Ở các công trình sử dụng nhiều hạng mục kính và nhôm, rò rỉ mối nối sau mưa chủ yếu do lựa chọn sealant không phù hợp hoặc thi công sai kỹ thuật. Bên cạnh đó, hiện tượng nứt bề mặt, phồng gạch cũng phản ánh việc thiếu kiểm soát khe giãn và điều kiện nền. Những lỗi này không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn làm giảm tuổi thọ công trình, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm.

Đáng chú ý, mối nối thường bị xem là hạng mục phụ nhưng lại là khu vực chịu tác động trực tiếp của giãn nở nhiệt, rung động và thời tiết. Nếu không được xử lý đúng vật liệu và tiêu chuẩn, nguy cơ xuống cấp và thấm nước là rất cao, kéo theo chi phí sửa chữa lớn. Việc quản lý chất lượng mối nối vì vậy cần được đặt đúng vị trí trong tổng thể quản lý chất lượng công trình, thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra.

Quản lý chất lượng thi công không dừng lại ở việc sửa chữa sự cố, mà cần bắt đầu từ việc tuân thủ tiêu chuẩn và lựa chọn vật liệu phù hợp ngay từ đầu. Khi các chi tiết như mối nối và chống thấm được kiểm soát đúng cách, công trình không chỉ bền vững hơn mà còn đảm bảo hiệu quả khai thác dài hạn.