Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

(PLO)- Sau ba ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16-10, quy tụ 599 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 250.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX lấy phương châm hành động: “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của tỉnh nhà.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.
Trình bày báo cáo chính trị, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhấn mạnh giai đoạn 2020 - 2025, Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật về kinh tế - chính trị - xã hội... Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,1%/năm, thuộc nhóm cao của cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ 8 toàn quốc; thu ngân sách nhà nước vượt 57.000 tỉ đồng, gấp 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội. Theo đó, Báo cáo kiểm điểm của Bạn chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: "Cán bộ chủ chốt phải có bản lĩnh, tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm đổi mới, vươn lên vì sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa".
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính﻿ nhấn mạnh cần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu về mọi mặt... Người Thanh Hóa biết hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước thì bây giờ người Thanh Hóa cũng phải biết hy sinh trong phát triển đất nước. Đặc biệt, cán bộ phải tận tâm cống hiến và biết hy sinh. Thủ tướng tin tưởng Thanh Hóa – vùng đất “người đông, đất rộng, của nhiều” – sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành tỉnh kiểu mẫu về mọi mặt, góp phần hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.
Hình ảnh đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 15-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 69 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

15 người trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

1. Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

2. Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

4. Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

7. Ông Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

8. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

9. Ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

10. Ông Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

11. Ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

12. Ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

13. Ông Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

14. Ông Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

15. Bà Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Doãn Anh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.
Ba Phó Bí thư tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX. Lần lượt từ trái qua gồm các ông: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Sáng 16-10, tại Trung tâm Hội nghị 25B thuộc phường Hạc Thành, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và toàn thể Đại hội trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã nghỉ hưu và chuyển công tác.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự thảo Nghị quyết tỉnh Thanh Hóa đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu, tám nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá chiến lược.

Đồng thời, đề ra nhiều nhóm giải pháp lớn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế; khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; về quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến thời điểm này, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

