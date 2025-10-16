Nữ Bí thư Tỉnh đoàn 31 tuổi trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX 16/10/2025 10:45

(PLO) – Trong số 69 nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, bà Lê Ngọc Ánh, 31 tuổi Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa là nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất.

Chiều 15-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025–2030 đã công bố danh sách 69 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính﻿ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong số 69 nhân sự, có 42 người tái cử, 8 Tỉnh ủy viên là nữ, và 22 Bí thư Đảng ủy xã, phường trúng cử. Đáng chú ý, trong danh sách là bà Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022–2027 – người trẻ nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX.

Bà Lê Ngọc Ánh, sinh năm 1994, quê ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Bà có trình độ Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Kinh tế và Cao cấp Lý luận chính trị.

Chân dung nữ Tỉnh ủy viên Lê Ngọc Ánh 31 tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Trước khi về công tác tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa, bà Ánh từng làm việc tại UBND TP Sầm Sơn (cũ). Từ năm 2017, bà chuyển về Tỉnh đoàn và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Tháng 4-2022, bà được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017–2022. Đến chiều 14-10, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu bà Lê Ngọc Ánh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại diện lãnh Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Lê Ngọc Ánh chiều ngày 14-10.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ; cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn, phấn đấu đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, bà Lê Ngọc Ánh từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong tổ chức Đoàn, như: Phó trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị, Phó trưởng ban rồi Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa.