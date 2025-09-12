Toàn quyền Australia và những khoảnh khắc đặc biệt ở TP.HCM

(PLO)- Trong buổi thăm, làm việc tại TP.HCM, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân đã tham quan Hội trường Thống nhất, giao lưu cùng sinh viên Đại học RMIT và lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Trao đổi với lãnh đạo TP.HCM, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đánh giá cao tiềm năng và sự phát triển năng động của TP.HCM. Bà kỳ vọng TP.HCM tiếp tục giữ vững được nhịp phát triển năng động của mình và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Australia. Trong ảnh: Bà Sam Mostyn nghe giới thiệu về Hội trường Thống Nhất.
Dịp này, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bà Sam Mostyn.