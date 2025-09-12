Toàn quyền Australia và những khoảnh khắc đặc biệt ở TP.HCM

BẢO PHƯƠNG

(PLO)- Trong buổi thăm, làm việc tại TP.HCM, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân đã tham quan Hội trường Thống nhất, giao lưu cùng sinh viên Đại học RMIT và lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

toan-quyen-australia-6.JPG
Ngày 12-9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia và ông Simeon Beckett, Phu quân Toàn quyền, đã có buổi thăm, làm việc tại TP.HCM. ﻿Trong ảnh: Tại Hội trường Thống Nhất, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã có buổi hội kiến với Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang.
toan-quyen-australia-12.JPG
Toàn quyền Australia Sam Mostyn cùng đoàn đại biểu tham quan Hội trường Thống Nhất.
﻿Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), là một di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đây nơi phục vụ các cuộc họp quan trọng của TP.HCM, Chính phủ, Nhà nước và là điểm tham quan thu hút du khách trong và ngoài nước.
toan-quyen-australia-2.JPG
toan-quyen-australia-3.JPG
toan-quyen-australia-4.JPG
Trao đổi với lãnh đạo TP.HCM, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đánh giá cao tiềm năng và sự phát triển năng động của TP.HCM. Bà kỳ vọng TP.HCM tiếp tục giữ vững được nhịp phát triển năng động của mình và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Australia. Trong ảnh: Bà Sam Mostyn nghe giới thiệu về Hội trường Thống Nhất.
toan-quyen-australia-16.JPG
Toàn quyền Australia Sam Mostyn nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Hội trường Thống Nhất.
toan-quyen-australia-8.JPG
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, chụp hình lưu niệm, giúp Toàn quyền Australia Sam Mostyn và ông Simeon Beckett - Phu quân Toàn quyền, lưu lại khoảnh khắc đặc biệt tại Hội trường Thống Nhất.
z7005037904958_511efe67a8c299f2bafb69dfd4bf17d2.jpg
Chiều cùng ngày, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã có chuyến thăm Đại học RMIT Việt Nam (cơ sở Nam Sài Gòn).
z7005042479334_dac9d644897a0c44f97612c1510d6a8a.jpg
Trong khuôn khổ chuyến thăm của Toàn quyền Australia, Đại học RMIT cho biết sẽ đầu tư 25 triệu USD Úc (tương đương hơn 430 tỉ đồng) để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, bao gồm việc mở rộng chương trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam nhằm củng cố quan hệ hợp tác giáo dục xuyên quốc gia với Việt Nam suốt 25 năm qua. Trong ảnh: Toàn quyền Australia Sam Mostyn giao lưu cùng sinh viên Đại học RMIT.
toan-quyen-australia-32.JPG
Sau đó, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã đến thăm, giao lưu với lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).
﻿Cùng tham dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.
toan-quyen-australia-24.JPG
Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan và các phái bộ của Liên hợp quốc có ý nghĩa đặc biệt, góp phần to lớn vào hòa bình và an ninh toàn cầu. ﻿Theo bà, thành công của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng phản ánh trình độ và chuẩn mực cao của Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia các nhiệm vụ quốc tế. Australia tự hào được đồng hành, góp phần bảo đảm cho những đóng góp ấy tiếp tục được phát huy. Trong ảnh: Bà Sam Mostyn trò chuyện cùng lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
toan-quyen-australia-22.JPG
Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực của Australia cho Bệnh viện Quân y 175 nói chung, lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam nói riêng. ﻿Ông khẳng định Bệnh viện Quân y 175 sẽ tiếp tục tham gia tích cực và các chương trình hợp tác với Australia, trọng tâm vào việc đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực tiếng Anh, quân y và gìn giữ hòa bình. Trong ảnh: Thiếu tướng Trần Quốc Việt trao quà lưu niệm cho Toàn quyền Sam Mostyn.
DSC06238.JPG
DSC06241.JPG
DSC06262.JPG
Dịp này, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bà Sam Mostyn.
toan-quyen-australia-26.JPG
Lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 cùng hát chúc mừng sinh nhật Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
toan-quyen-australia-30.JPG
Sau chương trình gặp gỡ, giao lưu Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân cùng Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã thực hiện nghi lễ trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Quân y 175.
﻿Tối cùng ngày, Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân rời TP.HCM, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.
