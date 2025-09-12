Toàn quyền Australia và những khoảnh khắc đặc biệt ở TP.HCM 12/09/2025 20:34

(PLO)- Trong buổi thăm, làm việc tại TP.HCM, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân đã tham quan Hội trường Thống nhất, giao lưu cùng sinh viên Đại học RMIT và lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.