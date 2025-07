TP.HCM: Cháy ki ốt tại chợ Lô 6, nhiều tài sản bị thiêu rụi 15/07/2025 12:11

(PLO)- Đám cháy bùng phát dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn xảy ra tại các ki ốt trong chợ Lô 6 (xã An Nhơn Tây, TP.HCM) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Sáng 15-7, Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã An Nhơn Tây phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại các ki ốt trong chợ Lô 6 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

TP.HCM: Cháy ki ốt tại chợ Lô 6, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ10 cùng ngày, ngọn lửa đỏ rực kèm khói đen bốc lên nghi ngút tại ki ốt chợ Lô 6, nằm ngay giao lộ Đỗ Đăng Tuyển - tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây, TP.HCM (huyện Củ Chi cũ).

Người dân xung quanh phát hiện liền dùng bình chữa cháy mini, nước dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh, lan sang các ki ốt bên cạnh.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh cắt từ clip

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các ki ốt đều đóng cửa, không có người bên trong.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người, công tác chữa cháy được triển khai kịp thời. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản.