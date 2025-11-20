TP.HCM 'tiếp sức' lá chắn thép bảo vệ bầu trời phía Nam Tổ quốc 20/11/2025 17:22

(PLO)- Đoàn công tác của Đảng ủy UBND TP.HCM đến giao lưu chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương” với Trung đoàn 935 tại sân bay Biên Hòa.

Ngày 20-11, tại Sân bay Biên Hoà, đoàn công tác của Đảng ủy UBND TP.HCM đến giao lưu chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương” với Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Huỳnh Tân Định phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: VŨ HỘI

Tại sân bay Biên Hòa, đoàn công tác đã tham quan bay thực tế máy bay Su-30MK2 tại khu kỹ thuật; giao lưu với phi công, kỹ thuật viên về các nội dung huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị.

Các đại biểu cũng nghe giới thiệu khái quát chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 935.

Đoàn công tác Đảng ủy UBND TPHCM đến giao lưu chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương” với Trung đoàn 935. Ảnh: VŨ HỘI



Tại buổi giao lưu, Đại tá Vũ Toàn Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935, thông tin về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ và một số kết quả tiêu biểu của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Đồng thời, báo cáo một số nội dung về công tác quốc phòng - an ninh và công tác dân vận của đơn vị trong thời gian qua.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Huỳnh Tân Định, bày tỏ xúc động khi được đến thăm Trung đoàn 935 - đơn vị Anh hùng, “lá chắn thép” bảo vệ bầu trời phía Nam của Tổ quốc.

"Chương trình Dân vận khéo - kết nối biên cương tổ chức tại Trung đoàn 935 có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Quân đội và đất nước, thể hiện tình cảm hậu phương hướng về tuyến đầu, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc" - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Huỳnh Tân Định nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TP.HCM tặng quà lưu niệm cho Trung đoàn 935. Ảnh: VŨ HỘI

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM gửi lời thăm hỏi và tri ân sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đang ngày đêm canh trực, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững bầu trời bình yên cho Tổ quốc.

Đảng ủy UBND TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang, trong đó có Trung đoàn 935, thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chính sách hậu phương quân đội.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TP.HCM tặng quà cho Trung đoàn 935. Ảnh: VŨ HỘI