TP.HCM và tỉnh Champasak của Lào ký kết hợp tác 2025 – 2030 30/09/2025 20:22

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, nhằm tăng cường gắn kết, giao lưu và phát triển toàn diện.

Chiều 30-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak đã có buổi hội đàm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2022 - 2024 và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội đàm, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thông tin TP.HCM vừa sáp nhập với tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành TP.HCM mới.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo bà Hạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính mới đã phát huy ưu thế của ba địa phương; mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế.

Song song đó, bà cho biết Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy đồng bộ việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Bà Hạnh cũng bày tỏ sự vui mừng khi chuyến công tác của đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak diễn ra trong bối cảnh ý nghĩa, hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Quốc khánh Lào.

Bà nhìn nhận chuyến thăm này là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, vốn được kế thừa từ quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào.

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak cùng chụp hình lưu niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khẳng định TP.HCM luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào.

“Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Mối quan hệ này thực sự trở thành tài sản vô giá, mối quan hệ "có một không hai"”- bà nói.

Đáp lại, bà Vatsana Silima, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, cho biết địa phương đang khẩn trương chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Bà Vatsana Silima, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, trao đổi tại buổi hội đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà chia sẻ, Lào hiện tiến hành sáp nhập các bộ, ngành nhưng chưa triển khai ở cấp địa phương như Việt Nam nên còn đối diện với một số khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước, tỉnh Champasak đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giữ vững ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bà Vatsana cũng nhấn mạnh, Champasak đặc biệt chú trọng các hoạt động tuyên truyền, tổ chức cuộc thi và giao lưu để bồi đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào trong thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc.

Dịp này, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak đã tiến hành nghi thức ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2025 - 2030.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo đó, hai bên thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào; tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác mặt trận, trao đổi thông tin phát triển kinh tế – xã hội và phối hợp nghiên cứu các đề tài, dự án chung.

Đồng thời, hai bên sẽ khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế và kết nối quốc tế; duy trì trao đổi đoàn theo phương thức đối đẳng; tổ chức trao đổi chuyên môn ở những lĩnh vực phù hợp. Đặc biệt, hằng năm TP.HCM sẽ cấp học bổng toàn phần cho một cán bộ Mặt trận Lào theo học cao học và ba sinh viên Lào theo học đại học…