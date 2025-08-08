Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN 08/08/2025 10:35

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố thách thức đan xen, sự đoàn kết của ASEAN quan trọng hơn bao giờ hết.

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh kỷ niệm chung với Đại sứ các nước ASEAN và quan khách tới dự sự kiện tại khuôn viên trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tham dự lễ thượng cờ có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam Đặng Hoàng Giang; đại diện của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, UBND TP Hà Nội; các đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN, Timor-Leste và các đối tác của ASEAN tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố thách thức đan xen, sự đoàn kết của ASEAN quan trọng hơn bao giờ hết.

“Chỉ bằng cách củng cố cho vai trò trung tâm của ASEAN, mới có thể đảm bảo cho sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực Đông Nam Á”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, ASEAN hiện đương đầu với những thách thức sau:



Cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn tiềm ẩn thách thức với sự ổn định của khu vực

Các mối hiểm họa an ninh phi truyền thống bao gồm biến đổi khí hậu, bệnh dịch cho đến các cuộc tấn công tin tặc

Chuỗi cung ứng toàn cầu đối diện với rủi ro gián đoạn gây ảnh hưởng đến tính kết nối của các nền kinh tế

Kinh tế toàn cầu đương đầu với những động thái chính sách có thể gây ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại toàn thế giới

Sự hợp tác đa phương đương đầu với thách thức

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, sự đoàn kết của ASEAN mang đến lời giải cho tất cả thách thức trên. ASEAN giữ vững lập trường quan điểm đảm bảo cho hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực Đông Nam Á, giải quyết những khác biệt, xây dựng đồng thuận và cùng đoàn kết qua nhiều thời khắc khó khăn, biến động.

Đại diện các nước ASEAN và các đối tác tham dự Lễ thượng cờ. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tại Việt Nam, lễ thượng cờ được cử hành trang trọng bởi Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam, với sự chứng kiến của các vị Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các đối tác, cùng đại diện các cơ quan, bộ, ngành trong nước.

Lá cờ ASEAN tung bay chào mừng chặng đường 58 năm tổ chức ASEAN được thành lập và cũng tròn 30 năm Việt Nam là thành viên chính thức. Ảnh: NGỌC DIỆP

Lễ thượng cờ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN trở thành thông lệ đáng tự hào của các nước thành viên ASEAN nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung, cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng.

Kết thúc Lễ Thượng cờ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh kỷ niệm chung với Đại sứ các nước ASEAN và quan khách trong nước, quốc tế tới dự.

Các đoàn đại biểu tham dự Lễ thượng cờ. Ảnh: NGỌC DIỆP

ASEAN giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Gia nhập ASEAN năm 1995 là một quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam, góp phần tạo nên cục diện mới về hội nhập quốc tế, phát triển của đất nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như nâng cao uy tín, vị thế của đất nước.