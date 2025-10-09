TT AVIO giới thiệu căn hộ chuẩn Nhật Bản giá từ 33,6 triệu đồng/m² tại khu Đông TP.HCM 09/10/2025 11:00

(PLO)- Sở hữu căn hộ cao cấp giữa trung tâm TP.HCM chưa bao giờ dễ dàng hơn, khi TT AVIO mang đến trải nghiệm sống đa dạng với 89 tiện ích cùng “đặc quyền đàm phán” thanh toán one-on-one.

Mua căn hộ với 9 triệu đồng/tháng

Sau sáp nhập, khu vực Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM) đang trở thành điểm đến mới của người mua nhà nhờ vị trí kết nối thuận tiện, hạ tầng phát triển và giá còn mềm hơn đáng kể so với khu trung tâm.

Theo thống kê của DKRA Consulting, 8 tháng đầu năm, khu vực này chiếm gần 50% lượng giao dịch căn hộ tại phía Nam, với hơn 9.400 căn tiêu thụ, vượt xa TP.HCM cũ. Nếu tính theo tỷ lệ hấp thụ, Bình Dương cũ ghi nhận mức hấp thụ trên nguồn cung đạt 73%, cao hơn mức trung bình toàn thị trường (71%) và TP.HCM cũ (57%), phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của cả người mua ở thật lẫn nhà đầu tư.

Một xu hướng đáng chú ý là người mua ngày càng trẻ hóa và cân nhắc kỹ khả năng tài chính trước khi xuống tiền. Do đó, chính sách thanh toán linh hoạt đang trở thành yếu tố then chốt giúp họ dễ dàng tiếp cận nhà ở, đặc biệt trong bối cảnh giá bất động sản liên tục tăng.

Nắm bắt xu hướng này, các chủ đầu tư đã đưa ra nhiều chính sách linh hoạt giúp người trẻ dễ dàng sở hữu nhà ở. Nổi bật trong số đó là dự án TT AVIO với đặc quyền đàm phán thanh toán “One on One”, cho phép mỗi khách hàng thiết kế lộ trình thanh toán riêng theo thu nhập và kế hoạch tài chính cá nhân.

Chính sách thanh toán linh hoạt là điểm mạnh thu hút sự quan tâm của TT AVIO.

Cụ thể, người mua chỉ cần thanh toán 20% trong 6 tháng đầu, thêm 10% khi ký hợp đồng mua bán và góp đều 9 triệu đồng mỗi tháng đến ngày nhận nhà. Toàn bộ quá trình không cần vay ngân hàng, không chịu lãi suất, giúp người mua an cư dễ dàng mà không bị áp lực tài chính. Đặc biệt, nếu thanh toán vượt mức, khoản tiền đó không “nằm yên” mà được tính lãi 9%/năm, cao hơn cả gửi tiết kiệm, mang lại lợi ích kép khi vừa sớm sở hữu nhà, vừa sinh lời từ chính dòng tiền của mình.

Ngoài ra, khách hàng có thể chọn gói vay ưu đãi, chỉ cần trả 20% trong 9 tháng đầu rồi tạm ngưng 30 tháng đến khi nhận nhà. Sau khi bàn giao, chủ sở hữu có thể cho thuê để tạo dòng tiền trả góp nhẹ nhàng, khiến việc mua căn hộ cao cấp trở nên linh hoạt và thực tế hơn bao giờ hết. Phương thức này phù hợp với những khách hàng làm các công việc mang tính chất tự do, kinh doanh nhỏ - vừa có thể mua nhà, nhưng cũng thư thả thời gian trong việc xoay vòng dòng tiền trong công việc.

Căn hộ vừa túi tiền nhưng sở hữu giá trị vượt trội

Ngoài chính sách thanh toán linh hoạt, TT AVIO còn ghi điểm nhờ mức giá vừa phải so với mặt bằng thị trường. Nhờ đó, hơn 1.000 căn hộ thuộc tháp AVIS - giai đoạn đầu tiên của dự án - đã có chủ sở hữu. Tiếp nối thành công này, tháp ORION được giới thiệu như phiên bản nâng cấp toàn diện, kế thừa tinh hoa từ AVIS, mang đến cho cư dân đa dạng trải nghiệm và nâng tầm chất lượng sống.

Dù được định vị trong phân khúc cao cấp, căn hộ tại tháp ORION chỉ có giá từ 33,6 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng khu vực. Thực tế, theo báo cáo quý II/2025 của CBRE, giá căn hộ trung bình tại TP.HCM đạt 82 triệu đồng/m2, tăng 7% theo quý và gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại khu vực Bình Dương cũ, nhiều dự án mới cũng đã chạm ngưỡng 40-60 triệu đồng/m2.

Với chi phí hợp lý, người mua vẫn có thể sở hữu căn hộ hội tụ đầy đủ yếu tố đáng giá như vị trí chiến lược, thiết kế tinh tế, giá trị bền vững và phong cách sống khác biệt. Đây chính là lý do TT AVIO đang trở thành lựa chọn tiêu biểu của người trẻ muốn an cư giữa trung tâm mở rộng của TP.HCM.

Sở hữu căn hộ TT AVIO đồng nghĩa với việc tận hưởng trọn vẹn phong cách sống “quiet luxury” giữa lòng TP.HCM. Dự án được thiết kế theo tinh thần tối giản đặc trưng của Nhật Bản, kết hợp hài hòa với nhu cầu sinh hoạt của gia đình Việt, ưu tiên công năng và không gian yên tĩnh.

Công viên đa thế hệ Amazon Park – gắn kết cảm xúc đa thế hệ thành viên trong gia đình.

Toàn dự án sở hữu 89 tiện ích nội khu bố trí tại hai tháp ORION và AVIS, gồm công viên đa thế hệ Amazone Park, hồ bơi điện phân muối đạt tiêu chí Nhật, co-working space sang trọng, rạp chiếu phim ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ xen kẽ mảng xanh… Sự sắp xếp này tạo nên môi trường sống cân bằng, đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, làm việc, giải trí và kết nối cộng đồng.

Đứng sau TT AVIO là liên doanh Nhật - Việt gồm Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group, cùng tổng thầu Ricons, đảm bảo cho chất lượng xây dựng, tiến độ thi công và tính pháp lý của dự án. Việc vận hành được thực hiện bởi Anabuki, đơn vị quản lý quốc tế đến từ Nhật Bản, giúp cư dân an tâm tận hưởng phong cách sống tinh gọn, chuẩn mực và hiện đại.

Tọa lạc trên mặt tiền đường ĐT743C, phường Dĩ An (TP.HCM), TT Avio còn sở hữu vị trí chiến lược khi chỉ mất 5-10 phút để tiếp cận tiện ích ngoại khu. Dự án cũng liền kề trung tâm Thủ Đức và khu công nghệ cao, nơi tập trung nhiều chuyên gia, kỹ sư, tạo nên cộng đồng cư dân năng động, hiện đại.

Với vị trí chiến lược, tiện ích toàn diện và chính sách thanh toán linh hoạt, TT AVIO đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một nơi an cư chuẩn Nhật giữa đô thị năng động bậc nhất cả nước.