Tuyên án tài xế lái xe khách truy đuổi xe tải khiến 1 phụ nữ tử vong 24/09/2025 16:33

(PLO)- Chỉ vì xe tải không dừng lại giải quyết va chạm giao thông, tài xế nhà xe Đức Đạt (Gia Lai) điều khiển xe khách truy đuổi và tông xe máy, khiến người phụ nữ tử vong.

Sáng 24-9, TAND khu vực 7 tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tuấn (37 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 1 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Lê Anh Tuấn là tài xế của nhà xe Đức Đạt (Gia Lai) điều khiển xe khách truy đuổi xe tải sau va quẹt giao thông và gây tai nạn khiến một phụ nữ đi xe máy tử vong ngày 14-3 trên quốc lộ 14 – Hồ Chí Minh.

Bị cáo tại phiên tòa.

Theo HĐXX, bị cáo Tuấn điều khiển xe khách không tuân thủ quy định về giảm tốc độ tại giao lộ, không nhường đường cho xe máy trên đường ưu tiên, không chú ý quan sát dù đã có biển báo giao thông về đường ưu tiên và không ưu tiên.

Tại phiên tòa, gia đình nạn nhân đã có yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn. Trước đó, nhà xe Đức Đạt và gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 500 triệu đồng.

Như PLO đã thông tin, khoảng 7 giờ 55 phút ngày 14-3, tài xế Tuấn điều khiển xe khách 81B-019.98 (nhà xe Đức Đạt, chạy tuyến Gia Lai - TP.HCM) lưu thông trên đường Lê Đại Hành, phường Thống Nhất xảy ra va chạm với một xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 14-3.

Do tài xế xe tải không dừng lại giải quyết mà tiếp tục chạy theo đường Nguyễn Thị Định nên Tuấn lái xe khách đuổi theo. Lúc đến đường Phạm Văn Đồng (thuộc quốc lộ 14 – Hồ Chí Minh), xe khách do Tuấn điều khiển đã tông thẳng vào xe máy chị HTTH, ngụ phường Thống Nhất khiến nạn nhân tử vong.