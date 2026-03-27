Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo: Cạm bẫy từ các nền tảng đầu tư ‘chui’ 27/03/2026 14:10

(PLO)- Trước làn sóng mô hình đầu tư số, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát đi cảnh báo về rủi ro pháp lý từ hình thức hợp tác đầu tư trực tuyến, trong bối cảnh nhiều nền tảng hoạt động “chui”, tiềm ẩn nguy cơ cho nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi cảnh báo tới nhà đầu tư về các mô hình hợp tác đầu tư trên môi trường trực tuyến, trong bối cảnh hoạt động huy động vốn qua nền tảng số gia tăng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

Cơ quan này cho biết, hiện nay một số doanh nghiệp đang huy động vốn của các nhà đầu tư thông qua các ứng dụng và các website trên mạng xã hội như Tikop, Buff, Topi… bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Sau đó, dòng tiền được ủy thác cho các công ty quản lý quỹ để thực hiện đầu tư vào chứng khoán và các sản phẩm tài chính.

Nhà đầu tư đối mặt rủi ro khi tham gia các mô hình hợp tác đầu tư trực tuyến trên nền tảng số chưa được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền và tranh chấp pháp lý. Ảnh minh họa từ AI

Đáng lưu ý, các hoạt động huy động vốn dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư thông qua các ứng dụng và website nêu trên hiện không thuộc phạm vi quản lý và cấp phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hệ quả là nhà đầu tư có thể đối mặt với rủi ro pháp lý khi phát sinh tranh chấp, trong khi quyền và lợi ích hợp pháp không được bảo đảm bởi khung pháp luật về chứng khoán.

Trước thực tế này, Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng, đồng thời chủ động tìm hiểu kỹ các yếu tố pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng.