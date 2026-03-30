Việt Nam có Robot AI thay khớp chủ động hoàn toàn đầu tiên 30/03/2026 08:10

(PLO)- Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được cấp phép phẫu thuật thay khớp bằng Robot trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới CUVIS-Joint, chủ động nhiều thao tác với độ chuẩn xác vượt trội, gia tăng hiệu quả, an toàn cho người bệnh.

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, CUVIS-Joint là hệ thống Robot chủ động hoàn toàn thế hệ mới nhất chuyên phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng theo kế hoạch do bác sĩ phê duyệt, được chứng minh hiệu quả và độ an toàn vượt trội.

Việt Nam là quốc gia thứ 9 trên thế giới sở hữu hệ thống Robot CUVIS-Joint. Ngay khi được Sở Y tế TP.HCM cấp phép, Bệnh viện Tâm Anh đã liên tiếp phẫu thuật gần 20 ca thay khớp bằng Robot AI này. Hiện lịch mổ với Robot CUVIS-Joint đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng.

Ông Jae-Jun LEE, Giám đốc điều hành hãng sản xuất Robot CUREXO cho biết, Bệnh viện Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và triển khai hệ thống Robot CUVIS-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Robot CUVIS-Joint trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn lên kế hoạch mổ và các thao tác cần có mức độ “siêu chính xác” và “tốn sức”, nhất là ở những khu vực hiểm hóc mà mắt người, tay người dù có tốt đến đâu cũng rất khó thực hiện tốt hoàn hảo.

Đặc biệt, Robot hỗ trợ bác sĩ chọn loại khớp, kích cỡ khớp, vị trí đặt khớp, trục chi, cân bằng phần mềm, các lát cắt xương chuẩn xác, và có thể điều chỉnh kế hoạch ngay trong lúc mổ giúp cuộc mổ có độ chính xác và an toàn vượt trội. Robot cũng thực hiện cắt xương chủ động hoàn toàn theo kế hoạch đã thiết lập, giảm áp lực căng thẳng cho bác sĩ.

Mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện khoảng 1.200 ca phẫu thuật thay khớp, với tỷ lệ thành công cao vượt trội nhờ đội ngũ bác sĩ phẫu thuật giàu kinh nghiệm và sự hỗ trợ của nhiều thiết bị hiện đại từ chẩn đoán đến phẫu thuật. Ứng dụng Robot CUVIS-Joint càng giúp nâng cao độ chính xác, công suất mổ và hiệu quả vượt trội cho người bệnh, đồng thời hạn chế tối đa biến chứng.

ThS.BSNT.CKI Trương Hữu Bảo, Trưởng Chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (nay là phường Tân Hưng) cho biết, với phẫu thuật thay khớp truyền thống, việc xác định và cắt xương không chính xác sẽ làm ảnh hưởng tới độ sâu, độ mịn của mặt lát cắt xương, góc cắt xương và góc xoay, tổn thương mô mềm hoặc sai lệch trong thao tác đặt khớp nhân tạo (implant)… Điều này dẫn đến các nguy cơ sau phẫu thuật như trật khớp (trong thay khớp háng) hay lệch trục chi, lỏng gối, đặt khớp sai vị trí hoặc không tương thích hoàn toàn giữa bề mặt xương và khớp nhân tạo (trong thay khớp gối), nguy cơ tái phẫu thuật cao hơn.

Khác với các hệ thống robot bán chủ động hay navigation chỉ đóng vai trò định hướng, Robot CUVIS-Joint trực tiếp thực hiện các lát cắt xương bằng cánh tay Robot 6 trục theo đúng kế hoạch đã được tinh chỉnh. Robot thực hiện các lát cắt xương với độ chính xác đến từng mm - sự chính xác mà tay người khó lòng đạt được, tránh các nguy cơ do bác sĩ run tay, yếu tay, cắt xương quá mức và tạo bề mặt cắt mịn, ngay cả trong phẫu trường hẹp.

Bác sĩ Hữu Bảo cho biết Robot CUVIS-Joint còn có khả năng dự đoán chính xác kích thước khớp nhân tạo cho từng trường hợp người bệnh, với độ chính xác lên đến 100% đối với xương chày và 98,9% đối với xương đùi, giúp giảm nguy cơ sai lệch kích thước và tăng độ phù hợp của khớp sau mổ.

ThS.BSNT.CKI Trương Hữu Bảo, Trưởng Chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, kiểm tra hồi phục khớp gối cho người bệnh sau phẫu thuật bằng Robot CUVIS-Joint. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trung bình một ca phẫu thuật thay khớp bằng Robot kéo dài 60-90 phút. Hiện Bệnh viện Tâm Anh ứng dụng Robot CUVIS-Joint trong phẫu thuật thay khớp rộng rãi, hiệu quả với cả những trường hợp khó như người bệnh béo phì nặng hoặc bệnh nhân có biến dạng trục chi phức tạp như đầu gối vẹo nặng, thoái hóa khớp nặng, viêm dính khớp, hoại tử xương, biến dạng khớp, không còn các mốc giải phẫu rõ ràng.

TTƯT.PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, trong 5 năm qua, Bệnh viện đã triển khai nhiều nghìn ca phẫu thuật thay khớp, tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Với việc đầu tư thêm hệ thống Robot AI phẫu thuật thay khớp chủ động hoàn toàn, bệnh viện không chỉ nâng cao kết quả điều trị cho đa dạng người bệnh, mà còn chuẩn hóa kỹ thuật giữa các phẫu thuật viên, giảm sai số do yếu tố chủ quan và tiệm cận các tiêu chuẩn phẫu thuật tiên tiến trên thế giới.

Để phát triển kỹ thuật thay khớp bằng Robot AI này, cần có hai yếu tố quan trọng là hệ thống trang thiết bị và nguồn nhân lực chuyên môn cao. Công nghệ mới đòi hỏi đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, có khả năng tiếp cận và làm chủ các tiến bộ khoa học – công nghệ của thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc đưa Robot AI thay khớp nhân tạo về Việt Nam nhằm tiếp cận các công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới, phục vụ người dân và du khách quốc tế, đồng thời góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng theo Nghị quyết 57, 68, 72 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân trong lĩnh vực y tế.