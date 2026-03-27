Tin vui cho người dân: Kỹ thuật hồi sinh tim phổi mới lần đầu được công nhận tại Việt Nam 27/03/2026 22:34

Tối 27-3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, cho biết đơn vị vừa được Bộ Y tế công nhận là đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai kỹ thuật “Hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (E-CPR)”.

Cụ thể, trong ngày 27-3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế đã đến làm việc về việc đăng ký triển khai kỹ thuật mới tại bệnh viện. Đoàn công tác do TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, làm trưởng đoàn.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế làm việc về việc đăng ký triển khai kỹ thuật mới tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Tại buổi làm việc, Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua kỹ thuật “Hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (E-CPR)” là kỹ thuật mới lần đầu thực hiện tại Việt Nam.

E-CPR (Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation) là phương pháp hồi sinh tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, được xem là bước tiến quan trọng trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặc biệt trong các trường hợp ngừng tim do nguyên nhân tim mạch khi các biện pháp hồi sinh tim phổi nâng cao không đạt hiệu quả.

Kỹ thuật sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo V-A ECMO nhằm duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, góp phần bảo tồn chức năng các cơ quan quan trọng trong “thời gian vàng” cấp cứu.

Ê-kíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện kỹ thuật hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (E-CPR) cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo các nghiên cứu lâm sàng, E-CPR có thể làm tăng tỉ lệ sống còn của người bệnh ngừng tim ngoài cộng đồng so với hồi sinh tim phổi truyền thống. Tỉ lệ sống sót có thể đạt 30-40% nếu được triển khai đúng chỉ định và kịp thời.

Thực tế tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong năm 2025, kỹ thuật này đã được áp dụng cho 14 trường hợp ngừng tim, ghi nhận tỉ lệ người bệnh sống sót với chức năng thần kinh tốt, trở lại cuộc sống bình thường đạt 36%.

Cạnh đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế cũng đồng ý cho áp dụng hai kỹ thuật mới tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đó là xét nghiệm định lượng Lipoprotein (a) huyết thanh/huyết tương bằng phương pháp hóa sinh miễn dịch và kỹ thuật khảo sát lòng mạch bằng đầu dò quang học (OCT).

Việc triển khai các kỹ thuật mới không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân Gia Định mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của hệ thống y tế, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và an toàn cho người bệnh.