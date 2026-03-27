Tin vui cho người dân: Kỹ thuật hồi sinh tim phổi mới lần đầu được công nhận tại Việt Nam

Tối 27-3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, cho biết đơn vị vừa được Bộ Y tế công nhận là đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai kỹ thuật “Hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (E-CPR)”.
Cụ thể, trong ngày 27-3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế đã đến làm việc về việc đăng ký triển khai kỹ thuật mới tại bệnh viện. Đoàn công tác do TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, làm trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua kỹ thuật “Hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (E-CPR)” là kỹ thuật mới lần đầu thực hiện tại Việt Nam.
E-CPR (Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation) là phương pháp hồi sinh tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, được xem là bước tiến quan trọng trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặc biệt trong các trường hợp ngừng tim do nguyên nhân tim mạch khi các biện pháp hồi sinh tim phổi nâng cao không đạt hiệu quả.
Kỹ thuật sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo V-A ECMO nhằm duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, góp phần bảo tồn chức năng các cơ quan quan trọng trong “thời gian vàng” cấp cứu.
Theo các nghiên cứu lâm sàng, E-CPR có thể làm tăng tỉ lệ sống còn của người bệnh ngừng tim ngoài cộng đồng so với hồi sinh tim phổi truyền thống. Tỉ lệ sống sót có thể đạt 30-40% nếu được triển khai đúng chỉ định và kịp thời.
Thực tế tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong năm 2025, kỹ thuật này đã được áp dụng cho 14 trường hợp ngừng tim, ghi nhận tỉ lệ người bệnh sống sót với chức năng thần kinh tốt, trở lại cuộc sống bình thường đạt 36%.
Cạnh đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế cũng đồng ý cho áp dụng hai kỹ thuật mới tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đó là xét nghiệm định lượng Lipoprotein (a) huyết thanh/huyết tương bằng phương pháp hóa sinh miễn dịch và kỹ thuật khảo sát lòng mạch bằng đầu dò quang học (OCT).
Việc triển khai các kỹ thuật mới không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân Gia Định mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của hệ thống y tế, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và an toàn cho người bệnh.
Ngưng tim ngoại viện là một tình trạng có tiên lượng rất xấu, với tỉ lệ sống sót đến khi ra viện chỉ khoảng 5%. Hồi sinh tim phổi (CPR) thông thường chỉ tạo ra khoảng 25-30% cung lượng tim sinh lý, dẫn đến tình trạng giảm tưới máu kéo dài, đặc biệt là thiếu oxy não, và cuối cùng làm gia tăng nguy cơ tử vong.
Trên cơ sở đó, kỹ thuật hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation - ECPR) ra đời nhằm đảm bảo tưới máu đầy đủ cho các cơ quan, đặc biệt là não, trong giai đoạn bệnh nhân chưa phục hồi tuần hoàn tự nhiên, đồng thời tạo “cầu nối” duy trì sự sống cho đến khi nguyên nhân gây ngưng tim được xử trí triệt để.
ECPR hiện được xem là phương pháp điều trị cứu vãn cho các trường hợp ngưng tim nội viện và ngoại viện kháng trị với hồi sinh tim phổi thông thường.
Các bằng chứng khoa học từ các nghiên cứu ngẫu nhiên cũng như dữ liệu thực tế trên thế giới đều ghi nhận hiệu quả vượt trội của ECPR so với CPR thông thường. Theo thống kê của Hiệp hội Hỗ trợ Tuần hoàn Ngoài cơ thể (ELSO), tỉ lệ sống còn chung của người bệnh ngưng tim được thực hiện ECPR đạt khoảng 31%, cao gấp nhiều lần so với CPR đơn thuần.
Hiện nay, các hướng dẫn của Hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), Hội Hồi sức châu Âu (ERC) và Hội Hồi sức Hàn Quốc đều khuyến cáo cân nhắc triển khai ECPR ở người bệnh ngưng tim kháng trị, khi có đủ điều kiện về nhân lực và trang thiết bị.
Tại Việt Nam, hiện chưa có danh mục kỹ thuật chính thức cho việc ứng dụng tuần hoàn ngoài cơ thể trong cấp cứu ngưng tim kháng trị, đồng thời dữ liệu báo cáo còn rất hạn chế, chưa vượt quá 20 trường hợp.
Với nền tảng đã được Sở Y tế TP.HCM phê duyệt triển khai kỹ thuật ECMO từ năm 2022, cùng đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên sâu và hệ thống trang thiết bị đồng bộ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã định hướng phát triển chuyên sâu lĩnh vực hồi sức cấp cứu, trong đó có ứng dụng tuần hoàn ngoài cơ thể để hỗ trợ các trường hợp suy hô hấp và suy tuần hoàn nặng.
Năm 2025, thực hiện định hướng phát triển của Sở Y tế, bệnh viện đã triển khai những bước đi đầu tiên trong áp dụng ECPR.