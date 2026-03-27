Tay chân miệng tăng gấp 5 lần cùng kỳ, phía Nam chiếm gần 72% 27/03/2026 10:36

(PLO)- Số ca mắc tay chân miệng trên cả nước tăng gấp 5 lần cùng kỳ, Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương tăng cường phòng chống dịch, hạn chế tối đa tử vong.

Sáng 27-3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, gần ba tháng đầu năm 2026 cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (trong đó bốn ca tử vong), cao hơn 5 lần so với mức 4.900 ca của cùng kỳ năm 2025.

Riêng tại khu vực phía Nam, số ca mắc lên tới 18.031 trường hợp, chiếm 71,9% tổng số ca của cả nước.

Trường hợp mắc bệnh chủ yếu tập trung ở trẻ dưới 10 tuổi, chiếm tới 99,3%. Trong đó, bệnh đặc biệt hay gặp ở nhóm trẻ 1-5 tuổi, là nhóm tuổi đang đi nhà trẻ và mẫu giáo, với tỉ lệ 92,7%.

Bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Ảnh: TT

Tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa và xuất hiện ở hầu hết tất cả các tỉnh, thành phố. Bệnh thường ghi nhận số ca mắc gia tăng vào hai giai đoạn trong năm là từ tháng 3-5 và từ tháng 9-10. Nguyên nhân chính khiến trẻ dễ bị nhiễm bệnh có liên quan mật thiết đến việc thực hành vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường không đảm bảo.

Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố nhằm chủ động và tăng cường công tác phòng chống bệnh. Cục đề nghị các đơn vị triển khai tích cực các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tới người dân, thực hiện các hoạt động vệ sinh nâng cao sức khỏe.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương phát sóng thông điệp khuyến cáo người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, ăn sạch, ở sạch, giữ đồ chơi sạch và đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh.

Đặc biệt, Cục yêu cầu ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống tại cơ sở giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh và giáo viên bằng nhiều hình thức.

Đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo đang có trẻ đi học, phải thường xuyên thực hiện tốt tiêu chí "3 sạch", bao gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Các cơ sở này phải thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Đồng thời, nhà trường cần phát hiện kịp thời những trường hợp học sinh nghi ngờ mắc bệnh để thông báo và phối hợp xử lý ổ dịch theo đúng quy định.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị ngành y tế các tỉnh, thành tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ổ dịch và xử lý triệt để nhằm tránh để dịch lây lan ra diện rộng. Các bệnh viện cần tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, đặc biệt lưu ý đối với các bệnh nhân nặng để hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Các cơ sở điều trị phải thực hiện nghiêm công tác phòng tránh lây nhiễm chéo, đặc biệt là lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và các bệnh viêm đường hô hấp khác.

Cạnh đó, các địa phương cần tổ chức các đoàn kiểm tra để giám sát, phối hợp và hỗ trợ, qua đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh.