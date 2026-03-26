Đề xuất bồi thường 30 lần lương cơ sở nếu bị di chứng sau tiêm chủng bắt buộc 26/03/2026 08:12

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất bồi thường 30 lần mức lương cơ sở cùng các chi phí liên quan cho người tham gia tiêm chủng bắt buộc bị thiệt hại do để lại di chứng.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh.

Theo đó, Bộ đề xuất quy định chi tiết các mức bồi thường của Nhà nước, bao gồm cả chi bù đắp tổn thất tinh thần và hỗ trợ thu nhập cho người chăm sóc, đối với các trường hợp gặp tai biến nặng do tiêm chủng bắt buộc.

Theo dự thảo, những người thuộc diện bắt buộc phải tham gia tiêm chủng, nếu xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật hoặc bị tử vong thì được Nhà nước bồi thường.

Nhóm tiêm chủng bắt buộc bao gồm trẻ em, phụ nữ có thai, người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục chương trình tiêm chủng mở rộng và đối tượng tiêm chủng chống dịch (người tại vùng có dịch, nhân viên y tế tham gia chống dịch...).

Ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm kinh phí để thực hiện việc bồi thường này.

Dự thảo quy định cụ thể các thiệt hại, phạm vi và mức bồi thường như sau:

Đối với thiệt hại do để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật: Người bị thiệt hại được bồi thường 30 lần mức lương cơ sở cùng với các chi phí khám chữa bệnh và chi phí do thu nhập bị mất hoặc giảm sút.

Đối với thiệt hại đến tính mạng: Sẽ được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh trước khi tử vong; chi phí mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở; chi bù đắp tổn thất về tinh thần là 100 triệu đồng cho thân nhân của người bị thiệt hại và các chi phí do thu nhập bị mất hoặc giảm sút.

Bộ Y tế đề xuất bồi thường 30 lần lương cơ sở nếu bị di chứng sau tiêm chủng bắt buộc. (Ảnh minh hoạ)

Về chi phí khám chữa bệnh, nếu người được bồi thường có thẻ BHYT, việc thanh toán thực hiện theo quy định của BHYT, phần chi phí đồng chi trả hoặc vượt mức sẽ được thanh toán theo hóa đơn (tối đa không quá giá dịch vụ y tế BHYT).

Trường hợp không có thẻ BHYT, chi phí khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, vận chuyển bệnh nhân được thanh toán theo giá dịch vụ y tế công lập dựa trên hóa đơn, bảng kê.

Dự thảo cũng quy định hỗ trợ thiệt hại vật chất đối với thu nhập bị mất hoặc giảm sút của người chăm sóc.

Cụ thể, nhà nước hỗ trợ cho 1 người phải nghỉ việc không hưởng lương để chăm sóc cho trường hợp được bồi thường. Mức hỗ trợ được tính theo thu nhập thực tế bằng mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước liền kề.

Trong trường hợp không xác định được thu nhập thực tế, mức hỗ trợ sẽ được tính dựa trên mức lương tối thiểu vùng nơi người chăm sóc thường trú tại thời điểm giải quyết bồi thường. Bản thân người được tiêm chủng (nếu là người lao động) cũng được hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút trong thời gian cứu chữa với mức tương tự.

Dự thảo cũng phân định rõ trách nhiệm đối với các cơ sở y tế tư nhân. Theo đó, các đối tượng sử dụng vaccine, sinh phẩm tại cơ sở tiêm chủng tư nhân nếu xảy ra tai biến nặng để lại di chứng khuyết tật hoặc tử vong thì cơ sở tiêm chủng tư nhân có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Trường hợp cơ sở tiêm chủng tư nhân được Nhà nước huy động tham gia chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch nếu xảy ra rủi ro tai biến tương tự thì Nhà nước sẽ đứng ra thực hiện bồi thường.