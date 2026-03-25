31 học sinh ở Gia Lai bị ong đốt, phải lọc máu hơn 53 giờ để cứu 1 học sinh 25/03/2026 09:00

(PLO)- Nghịch tổ ong trong giờ ra chơi, 31 học sinh ở Gia Lai bị ong đốt, 1 em sốc phản vệ nặng.

Ngày 25-3, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã thực hiện lọc máu liên tục hơn 53 giờ để cứu sống 1 học sinh bị sốc phản vệ nặng do ong khoái đốt.

Em Đ bị ong đốt, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 19-3, trong giờ ra chơi, nhiều học sinh Trường Tiểu học Ia Ly (xã Ia Ly, Gia Lai) đã nghịch tổ ong khoái tại một hộ dân ở gần trường. Hậu quả, 31 em bị ong đốt, 19 em phải nhập viện điều trị.

Trong đó, em ĐNNĐ (7 tuổi) bị ong đốt 5 vết ở vùng đầu, xuất hiện dấu hiệu sốc phản vệ nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai chăm sóc, điều trị.

Thời điểm nhập Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, em Đ trong tình trạng sốc nặng, huyết động không ổn định, có dấu hiệu tổn thương cơ tim.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch và thuốc trợ tim. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn tiến xấu, phải thở máy.

Vì vậy, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã phải thực hiện lọc máu liên tục hơn 53 giờ để cứu sống em Đ.

Hiện em Đ đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại bệnh viện.