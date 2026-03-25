Bất ngờ ngừng tim khi đang chờ kết quả xét nghiệm tại bệnh viện 25/03/2026 15:41

(PLO)- Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ ngừng tim khi đang chờ kết quả xét nghiệm tại bệnh viện. Trước đó ông chỉ đau ngực nhẹ, các chỉ số ban đầu hoàn toàn bình thường.

Ngày 25-3, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết các bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu A9 vừa giành lại sự sống ngoạn mục cho một ca bệnh ngừng tim đột ngột với những diễn biến lâm sàng không điển hình.

Ngã gục khi đang chờ kết quả xét nghiệm

Cụ thể, ngày 18-3, bệnh nhân nam (44 tuổi) tự đi bộ vào Bệnh viện Bạch Mai vì cảm thấy đau tức ngực nhẹ. Khai thác bệnh sử cho thấy người này có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, không hút thuốc, không có tiền sử bệnh lý tim mạch.

Lúc tiếp nhận ban đầu tại Trung tâm Cấp cứu A9, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân rất ổn định: Mạch 90 lần/phút, huyết áp 120/80mmHg, không ghi nhận rối loạn nhịp tim. Đo điện tâm đồ chưa gợi ý rõ dấu hiệu tổn thương mạch vành hay nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân được chỉ định lấy máu xét nghiệm cơ bản. Theo dự kiến, nếu kết quả bình thường, bệnh nhân sẽ được cân nhắc cho về nhà để tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, trong lúc đang ngồi chờ kết quả tại sảnh, người đàn ông bất ngờ ngã khuỵu, mất ý thức và ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, hệ thống báo động đỏ được kích hoạt. Ê-kíp cấp cứu lao vào ép tim, ghi nhận tình trạng rung thất trên monitor. Bệnh nhân được sốc điện 3 lần, đặt nội khí quản và hồi sinh tim phổi liên tục. Sau khoảng 15 phút, ông bắt đầu có mạch trở lại và tái lập được tuần hoàn tự nhiên.

Người đàn ông 44 tuổi, không tiền sử bệnh, bất ngờ ngừng tim khi đang chờ kết quả xét nghiệm tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Nhận định nguyên nhân nhiều khả năng do tim mạch gây rung thất, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn và chuyển người bệnh đi chụp cùng can thiệp mạch vành ngay lập tức.

Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân mắc một bất thường cấu trúc gọi là "cầu cơ động mạch vành" (đoạn mạch liên thất trước - LAD), đi kèm tình trạng hẹp tới 99% đoạn mạch vành ngay phía sau cầu cơ. Tổn thương này chính là nguyên nhân gây ra cơn rối loạn nhịp thất ác tính.

Các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp đặt stent thành công. Sau đó, bệnh nhân được đưa về phòng hồi sức, áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy trong 48 giờ để bảo vệ não. Nhờ sự can thiệp kịp thời và chính xác, bệnh nhân hiện đã tỉnh táo, rút ống thở và hồi phục hoàn toàn, không để lại bất kỳ di chứng nào.

Người trẻ không đồng nghĩa với nguy cơ thấp

Lý giải về ca bệnh này, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết cơ chế cốt lõi gây ra tình trạng trên là hiệu ứng huyết động của cầu cơ.

Khi mạch vành bị chèn ép sẽ gây giảm dòng chảy tạm thời, tạo ra xoáy máu gây tổn thương nội mạc và hình thành mảng xơ vữa. Khi người bệnh gắng sức hoặc stress, đoạn cầu cơ này co bóp mạnh hơn, gây thiếu máu cục bộ, có thể dẫn đến loạn nhịp ác tính và đột tử.

"Trường hợp này hẹp mạch vành rất nặng, khi có co thắt kèm mảng xơ vữa không ổn định đã dẫn đến thiếu máu cấp tính và rung thất đột ngột. Đáng lưu ý là bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ, triệu chứng rất mơ hồ, thậm chí kết quả men tim ban đầu vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Nếu bệnh nhân được cho về nhà, hoặc đang ở cơ sở y tế thiếu trang thiết bị cấp cứu, nguy cơ tử vong là không thể tránh khỏi," bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ cảnh báo người trẻ, khỏe mạnh không đồng nghĩa với nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp. Những tổn thương phức tạp như cầu cơ kèm xơ vữa rất khó bị phát hiện nếu chỉ dựa vào xét nghiệm máu hay điện tâm đồ thông thường.

Hiện nay, để tầm soát và phát hiện sớm các "sát thủ thầm lặng" này, y học đang ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến như chụp cắt lớp vi tính đếm photon (Photon-counting CT). Kỹ thuật này giúp quan sát chi tiết lòng mạch với độ phân giải cực cao, phát hiện sớm mảng xơ vữa nhỏ và đánh giá chính xác các cấu trúc bất thường của tim.