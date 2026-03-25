Phép màu từ tủy của chị giúp bé gái 7 tuổi chấm dứt truyền máu suốt đời 25/03/2026 10:42

(PLO)- Phép màu từ tủy của chị gái đã giúp bé gái 7 tuổi chấm dứt tình trạng ứ sắt ở gan và thoát cảnh phải truyền máu suốt đời sau ca ghép tế bào gốc thành công.

Sáng 25-3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi mắc Beta-Thalassemia sau ca ghép tủy của chị gái ruột.

Bệnh nhi là cháu HTM (7 tuổi, ngụ ở Lào Cai) được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi 8 tháng tuổi.

Cháu M được xuất viện sau ghép tủy Thalassemia.

Trong quá trình điều trị, cháu phải truyền máu định kỳ mỗi 3-4 tuần và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi. Kết quả chụp MRI gan cho thấy tình trạng ứ sắt mức độ trung bình, nặng ở gan.

Sau khi tìm hiểu về các ca ghép tủy điều trị Thalassemia thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, gia đình đã đưa cháu từ Lào Cai vào Huế để tiến hành ghép tủy.

Sau khi kiểm tra độ tương thích, bệnh nhi phù hợp 12/12 với chị gái (11 tuổi). Bệnh viện đã họp hội chẩn toàn viện và lên kế hoạch ghép tế bào gốc cho bệnh nhi.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và tái hoạt hóa CMV.

Tuy nhiên, nhờ được theo dõi sát sao và điều trị kịp thời, hiện cháu đã khỏe mạnh, các dòng tế bào máu phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 – 2.500 trẻ em được chẩn đoán mắc thể nặng.

Bệnh nhi phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, để lại nhiều biến chứng trên tim, gan, thận, nội tiết, xương và sự phát triển thể chất, tinh thần.

Ghép tế bào gốc hiện là phương pháp điều trị có thể giúp bệnh nhi khỏi bệnh hoàn toàn, chấm dứt phụ thuộc truyền máu.