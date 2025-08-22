Việt Nam sẽ có 3 trung tâm xạ trị ung thư tiên tiến bậc nhất thế giới 22/08/2025 16:21

Ngày 22-8, Hội nghị Khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 13 và Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về xạ trị Proton tại Việt Nam do Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế và Hội Ung thư Việt Nam phối hợp tổ chức đã quy tụ hơn 600 chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Gánh nặng ung thư và những con số đáng báo động

Theo dữ liệu từ Cancer Atlas 2025 của Hội Ung thư Hoa Kỳ, bức tranh ung thư toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 19 triệu ca mắc mới và 10 triệu trường hợp tử vong do căn bệnh này.

Các chuyên gia cảnh báo con số này có thể tăng gấp đôi vào năm 2050 nếu không có những biện pháp can thiệp quyết liệt và hiệu quả hơn. Trong đó, ung thư phổi vẫn là căn bệnh phổ biến nhất và có tỉ lệ tử vong cao nhất, cướp đi sinh mạng của khoảng 1,8 triệu người mỗi năm.

Tại Việt Nam, tình hình cũng không kém phần cấp bách. Chỉ tính riêng trong năm 2022, cả nước đã có 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong vì ung thư. Thống kê này tương ứng với tỉ lệ cứ 100.000 dân thì có 159 người mắc mới và 106 người tử vong, một con số đáng báo động.

Hiện tại, có hơn 350.000 người Việt đang phải sống chung với bệnh ung thư, đáng lo ngại là độ tuổi của bệnh nhân ngày càng trẻ hóa. Gánh nặng do ung thư gây ra không chỉ là nỗi đau về sức khỏe cộng đồng mà còn tạo ra áp lực khổng lồ lên hệ thống y tế và kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước thực trạng này, hội nghị khoa học tại Huế được xem là một sự kiện y tế quan trọng, là nơi các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành cùng nhau thảo luận, cập nhật kiến thức và tìm kiếm các giải pháp đột phá.

Xạ trị Proton, hy vọng mới cho bệnh nhân

Phát biểu khai mạc, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Trưởng Ban tổ chức, đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của công nghệ xạ trị proton, xem đây là một trong những phương pháp điều trị ung thư tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

GS.TS Phạm Như Hiệp cho rằng, khác biệt với xạ trị truyền thống, tia proton có khả năng giải phóng năng lượng một cách tập trung và chính xác vào khối u, giúp tiêu diệt tối đa tế bào ung thư trong khi hạn chế tổn thương đến các mô lành xung quanh.

Ưu điểm này đặc biệt có ý nghĩa đối với việc điều trị cho bệnh nhi, hoặc các trường hợp khối u nằm ở những vị trí phức tạp, gần các cơ quan trọng yếu như não, tủy sống, tim và phổi.

Đáp lại kỳ vọng của người bệnh, Bộ Y tế đang tích cực xúc tiến Đề án xây dựng Trung tâm xạ trị proton tại ba bệnh viện lớn của cả nước: Bệnh viện K (Hà Nội), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và Bệnh viện Trung ương Huế.

Dự án mang tính chiến lược này dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030, mở ra cơ hội cho bệnh nhân Việt Nam được tiếp cận với công nghệ điều trị đỉnh cao ngay tại trong nước, giúp giảm đáng kể chi phí so với việc phải ra nước ngoài, đồng thời nâng tầm vị thế của nền y học quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định ung thư là một thách thức lớn, nhưng không còn là "bản án tử" nếu được phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị theo phác đồ chuẩn hóa, cơ hội sống của người bệnh sẽ được cải thiện rõ rệt.

Thứ trưởng đã đề ra 4 định hướng trọng tâm cho ngành ung thư Việt Nam: Phòng bệnh từ gốc rễ thông qua thay đổi lối sống; đảm bảo quyền lợi phát hiện sớm cho mọi người dân qua việc chi trả của bảo hiểm y tế; hướng tới y học chính xác và nhân văn bằng cách cá thể hóa điều trị và ứng dụng công nghệ số và cuối cùng là chăm sóc toàn diện, giúp người bệnh không chỉ sống lâu hơn mà còn sống tốt hơn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế ghi nhận những thành tựu vượt bậc của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực ung bướu và cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để Huế phát triển thành một trung tâm y tế chất lượng cao, một điểm đến uy tín cho các sự kiện y khoa tầm cỡ quốc gia và quốc tế.