Vinhomes Grand Park sắp mở bán 'hàng hiếm', thị trường phía Đông TP.HCM sôi động 31/07/2025 09:30

Sự kiện mở bán dòng sản phẩm shop khối đế thuộc Vinhomes Grand Park (TP.HCM) vào ngày 2-8 tới mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp quỹ căn giới hạn, sở hữu vị trí đắc địa giữa đại đô thị quy mô lớn bậc nhất TP.HCM.

Shop khối đế - Tài sản “thức cùng dòng tiền”

Mặt bằng bán lẻ tại các trung tâm thương mại và khối đế chung cư ở các đô thị lớn hiện vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, với công suất cho thuê vượt 85% và giá thuê không ngừng gia tăng. Theo Bộ Công Thương, ngành bán lẻ Việt Nam được xem là lĩnh vực giàu tiềm năng, duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số suốt nhiều thập kỷ, quy mô thị trường sẽ chạm mốc 350 tỷ USD vào năm 2025.

Ghi nhận thực tế thị trường cho thấy, xu hướng đầu tư bất động sản nửa đầu năm 2025 đã có sự chuyển dịch rõ nét về phía sản phẩm dòng tiền. Giới đầu tư ngày càng chuộng sản phẩm shop khối đế thuộc các khu đô thị quy hoạch hoàn chỉnh, vận hành thực và sở hữu cộng đồng cư dân lớn. Trong đó, Vinhomes Grand Park trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ hội tụ cùng lúc nhiều lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Shop khối đế tại Vinhomes Grand Park thu hút nhà đầu tư nhờ nhiều ưu điểm vượt trội

Lợi thế đầu tiên đến từ vị trí hiếm có của đại đô thị Vinhomes Grand Park - nằm giữa trung tâm phát triển sôi động phía Đông TP.HCM, tiếp cận trực tiếp các trục hạ tầng chiến lược như tuyến Metro số 1, đường Vành đai 3 và sân bay quốc tế Long Thành. Đây là trục động lực mang đến lưu lượng khách khổng lồ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động mua sắm - ẩm thực - giải trí, từ đó tạo nền tảng tăng trưởng doanh thu ổn định và dài hạn cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái tiện ích tại đại đô thị đã đi vào vận hành hiệu quả, từ TTTM Vincom Mega Mall, công viên trung tâm 36ha, công viên giải trí, trường học, phòng khám quốc tế, cho đến các tuyến phố thương mại sầm uất. Tính đến thời điểm hiện tại, Vinhomes Grand Park đã đón hơn 70.000 cư dân về sinh sống và sẽ cán mốc 120.000 người trong vài năm tới - quy mô lớn gấp 10-30 lần mặt bằng chung các khu đô thị khác trên thị trường.

Tỷ lệ lấp đầy ngày càng tăng cùng hệ tiện ích “all-in-one” hoàn chỉnh đưa Vinhomes Grand Park trở thành một trong số ít đại đô thị tại TP.HCM cùng lúc hội tụ cộng đồng cư dân lớn, tiềm năng kinh doanh hiện hữu và nền tảng pháp lý vững vàng. Đây là những yếu tố then chốt giúp dòng sản phẩm shop khối đế ghi điểm với giới đầu tư.

3 tọa độ sinh lời, 1 cơ hội đầu tư không thể chậm

Dòng sản phẩm shop khối đế tại Vinhomes Grand Park đang được phân phối giới hạn tại ba khu: The Beverly Solari, Glory Heights và The Origami, với tỷ lệ cực thấp, chỉ chiếm dưới 2% trên tổng số căn hộ toàn đại đô thị. Sự khan hiếm này mang tới biên độ tăng giá vượt trội, dự kiến lên đến 40% chỉ sau 3 năm.

Mỗi khu lại sở hữu những ưu thế nổi bật về vị trí, tệp cư dân và khả năng khai thác kinh doanh. Cụ thể, shop khối đế tại The Beverly Solari tạo điểm nhấn với hai tiểu khu: The Oasis nằm ngay cửa ngõ dự án, tiếp cận công viên 36ha và hồ bơi ốc đảo; The Tropical nằm đối diện Vincom Mega Mall Grand Park, kế cận quảng trường Golden Eagle - nơi tập trung dòng khách vãng lai khổng lồ mỗi ngày.

Với thiết kế cao cấp, mặt tiền rộng, trần cao linh hoạt, dòng shophouse tại đây phù hợp cho các tiệm café, nhà hàng fine-dining, spa clinic, trung tâm Anh ngữ, nhà sách, co-working space, showroom nội thất, lounge hay phòng trưng bày nghệ thuật…

Shop khối đế chỉ chiếm dưới 2% tổng số căn tại Vinhomes Grand Park

Trong khi đó, shop tại Glory Heights nổi bật nhờ tọa độ “trái tim thương mại” của toàn đại đô thị, nằm trên trục kết nối Vincom - quảng trường lễ hội Golden Eagle - các trục đường chính nội đô thị. Mỗi căn shop tại đây được thiết kế theo kiến trúc tối ưu trải nghiệm thị giác, tạo dấu ấn thương hiệu mạnh mẽ. Đây là loại tài sản “đo ni đóng giày” cho các flagship store của các thương hiệu F&B lớn, ngân hàng, chuỗi thời trang - mỹ phẩm, phòng gym/yoga, showroom công nghệ cao…

Riêng shop tại The Origami - là khu đã bàn giao và có tỷ lệ lấp đầy cư dân cao nhất - có thể khai thác kinh doanh ngay. Với gần 100% cư dân đã nhận nhà và ổn định cuộc sống, các căn shop khối đế tại đây hiện đang được khai thác thực tế với nhiều mô hình từ siêu thị mini, tiệm bánh, nhà thuốc đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe, mang lại dòng tiền đều đặn và khả năng thanh khoản cao.

Giữa làn sóng dịch chuyển dòng người và dòng tiền về phía Đông TP.HCM cùng đà tăng tốc của hạ tầng, quy hoạch, việc sở hữu shop khối đế với pháp lý rõ ràng tại Vinhomes Grand Park là một quyết định đầu tư đúng đắn. Tài sản này sẽ “thức cùng dòng tiền” 24/7 - minh chứng rõ nét cho công thức đầu tư an toàn, bền vững và sinh lợi thông minh trong chu kỳ mới của bất động sản.