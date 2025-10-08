VPBank kiến tạo chuẩn mực mới và chuyên biệt cho khách hàng siêu giàu 08/10/2025 11:46

(PLO)- Giới siêu giàu tìm đến ngân hàng không phải để tìm một chiếc két sắt cất tiền. Điều họ mong chờ là những kế hoạch quản lý tài sản hiệu quả và những đặc quyền không dành cho số đông. VPBank Private được lựa chọn nhờ sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu khác biệt đó.

Theo Forbes, thế giới dường như đang chứng kiến sự tập trung tài sản chưa từng có trong lịch sử, với số lượng tỷ phú đạt mức kỷ lục hơn 3.000 người. Việt Nam cũng có sự tăng trưởng chóng mặt về số lượng giới siêu giàu.

Giới siêu giàu không cần một ngân hàng để cất tiền

Chỉ riêng trong giai đoạn 2013-2023, số triệu phú đô la của Việt Nam đã tăng 98%, tức gần gấp đôi. Đến nay, Việt Nam chiếm 0,2% tổng số triệu phú trên toàn thế giới.

Cùng với sự tăng trưởng như vũ bão của giới tinh hoa, một loạt các dịch vụ, sản phẩm phục vụ nhu cầu chi tiêu, hưởng thụ và thậm chí là quản lý tài sản của giới siêu giàu cũng ngày càng đa dạng và sáng tạo. Một từ được cho là chìa khoá thành công của các sản phẩm này là “Private”. Cá nhân hoá, chuyên biệt hoá, đó là cách để giới siêu giàu khác biệt với đám đông và thụ hưởng những đặc quyền không dành cho đám đông.

Một chiếc chuyên cơ riêng, sở hữu hòn đảo riêng, bữa ăn chuẩn sao Michelin ngoài vũ trụ, hay một triển lãm nghệ thuật được sáng tạo cá biệt theo chuẩn mực thượng lưu chỉ dành cho một số lượng người hữu hạn – đó chính là cách các dịch vụ Private chiều lòng giới siêu giàu.

Không gian VPBank Private.

Tất nhiên, các ngân hàng không nằm ngoài cuộc chơi phục vụ giới siêu giàu, thậm chí đây là cuộc chơi đầy thách thức. Bởi, hơn bất cứ ngành hàng nào, ngân hàng cần phải sáng tạo các dịch vụ “đo ni đóng giày” với nhu cầu và bài toán quản lý tài chính của các khách hàng VIP.

Các tỷ phú không tìm đến các ngân hàng để cất tiền, mà tìm nơi cung cấp các dịch vụ tài chính để gia tăng sinh lời, quản lý tài sản, tư vấn đầu tư và lập kế hoạch kế thừa tài sản. Vì vậy, hệ thống ngân hàng tất yếu cần có những sản phẩm, dịch vụ dành riêng cho phân khúc này. VPBank Private là minh chứng điển hình cho xu thế của thời đại khi các khách hàng triệu đô thực sự trở thành các thượng đế.

VPBank Private – không chỉ là sinh lời, nơi trải nghiệm thượng lưu

Điều khác biệt đầu tiên – và cũng là cốt lõi – trong các dịch vụ ngân hàng Private dành cho giới tỷ phú, chính là nghệ thuật dùng tiền để sinh ra giá trị, không chỉ gia tăng tài sản mà còn kiến tạo một gia sản mang tính truyền thừa. Với họ, tầm nhìn dài hạn luôn là nền tảng cho mọi quyết định đầu tư và quản trị tài chính.

VPBank Private có cách làm tiên phong dựa trên nguyên lý này. Rất nhiều giải pháp tài chính được “may đo” riêng cho giới tinh hoa được thực hiện, từ dịch vụ quản trị và gia tăng tài sản, tư vấn chuyên sâu các lĩnh vực: thừa kế, thuế, du học, cung cấp gói vay mua bất động sản VIP, các sản phẩm ngoại hối cho cá nhân và doanh nghiệp, giải pháp sinh lời tối ưu như công cụ Super Sinh lời Premier cho tài khoản thanh toán, cho đến sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng thanh khoản linh hoạt, an toàn, không thuế phí...

Với mỗi cá nhân khách hàng, VPBank Private sẽ tư vấn một giải pháp toàn diện riêng, thiết kế một danh mục đầu tư chuyên biệt riêng, để đảm bảo tối ưu phân bổ tài sản. Giống như một cố vấn tài chính, lại giống như một “quản gia”, VPBank Private sẽ hoạch định để duy trì, gia tăng sản nghiệp và tạo nên di sản để truyền thừa cho thế hệ mai sau.

Bên cạnh đó, điều khác biệt làm nên “Private” của VPBank Private chính là sự thấu hiểu và kiến tạo riêng những đặc quyền thượng lưu chạm đến trái tim của giới tinh hoa. Đó là những quà tặng nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đẳng cấp 5 sao; là đặc quyền phòng chờ cao cấp tại 1.300 sân bay tại 300 quốc gia trên thế giới; là quà tặng cao cấp và những sự kiện Private hợp tác cùng các thương hiệu xa xỉ toàn cầu đa dạng chủ đề từ triển lãm tranh, thời trang, phong cách sống... được tổ chức hàng tháng.

Triển lãm nghệ thuật “The Quintessence of Bloom – Tinh tuyển Phương Hoa”, diễn ra từ 10 đến 19-10 tại toà nhà flagship VPBank - Riverfront Financial Centre, TP.HCM.

Minh chứng cho triết lý đó chính là chuỗi triển lãm nghệ thuật “The Quintessence of Bloom – Tinh tuyển Phương Hoa”, diễn ra từ ngày 10 đến 19-10 tại toà nhà flagship VPBank - Riverfront Financial Centre, TP.HCM, là sự kiện “bespoke” thượng lưu nhân dịp ra mắt dịch vụ tài chính chuyên biệt VPBank Private.

Từ những tác phẩm tạo hình hoa nghệ thuật của những bậc thầy thiết kế hoa hàng đầu thế giới Harijanto Setiawan, Hanneke Frankema, đến nhiếp ảnh của Chiron Dương, pha lê hoàng gia Baccarat, hay kiệt tác nước hoa huyền thoại từ Guerlain – tất cả cùng hòa điệu trong một bản giao hưởng nghệ thuật độc bản, dành riêng cho cộng đồng khách hàng tinh hoa của VPBank. Song song đó, không gian VPBank Private Lounge ra mắt cùng ngày sẽ trưng bày bộ sưu tập hội họa đương đại của Hom Nguyễn, họa sĩ Pháp gốc Việt từng được trao Huân chương Công trạng Quốc gia Pháp, như một điểm chạm cảm xúc về chiều sâu nhân văn và vẻ đẹp nội tâm.

The Quintessence of Bloom vì thế không đơn thuần là một triển lãm. Đây là lời mời trang trọng bước vào thế giới cảm hứng và chuẩn mực mới, nơi nghệ thuật – di sản – thịnh vượng giao hòa để kiến tạo nên dấu ấn bền vững cùng thời gian.

Lựa chọn một sự kiện nghệ thuật như Tinh tuyển phương hoa để mở màn cho sự ra đời của VPBank Private, VPBank khẳng định một tầm nhìn khác biệt: sự thịnh vượng của giới thượng lưu không chỉ đo bằng vật chất hữu hình, mà còn toát lên từ phong cách sống tinh tế, những lựa chọn sang quý và di sản bền lâu để truyền lại cho thế hệ sau.