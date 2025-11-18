Vụ hơn một năm chưa được cấp giấy chứng nhận: Người dân đã được giải quyết 18/11/2025 14:44

(PLO)- Sau hơn một năm chờ đợi, đến nay ông Nguyễn Bá Lộc đã được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất ở phường Tân Thuận, TP.HCM.

Mới đây, ông Nguyễn Bá Lộc đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 7, TP.HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất ở phường Tân Thuận, TP.HCM.

Trước đó, ngày 26-6-2025, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trường hợp của ông qua bài viết “Hơn một năm chưa được cấp giấy chứng nhận vì chờ cơ quan đăng ký đất đai xin ý kiến cấp trên”.

Như PLO đã thông tin, năm 2019, ông Nguyễn Bá Lộc được cha mẹ tặng cho một nhà, đất ở phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM (nay là phường Tân Thuận, TP.HCM).

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 7 (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 7) đã cập nhật đăng bộ sang tên cho ông trên giấy chứng nhận vào năm 2020.

Vì nhà đất được tặng cho có 10,85 m2 đất chưa được công nhận nên ngày 24-2-2024, ông Lộc nộp hồ sơ đề nghị công nhận thêm phần diện tích đất này.

Ngày 8-4-2024, ông Lộc nhận được phiếu trả hồ sơ của UBND quận 7 với lý do cha mẹ ông không có giấy tờ tặng cho ông phần đất này nên ông không có giấy tờ chứng minh việc sử dụng phần diện tích tăng thêm ngoài ranh giấy chứng nhận.

Sau đó ông Lộc đã nhiều lần nộp lại hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận nhưng đều bị từ chối.

Sau hơn một năm chờ đợi, ông Nguyễn Bá Lộc đã được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất tăng thêm. Ảnh: NC

Ngày 3-6, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 7 tiếp tục ra phiếu trả hồ sơ với lý do: “Ông Nguyễn Bá Lộc nhận tặng cho năm 2019 (sau ngày 1-7-2014), không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Nghị định 101/2024”.

Ngày 19-6, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 7 đã có văn bản xin ý kiến VPĐKĐĐ TP.HCM vì Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 7 gặp một số khó khăn trong quá trình giải quyết.

Mới đây, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 7, TP.HCM đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho ông Nguyễn Bá Lộc, công nhận phần diện tích 10,85 m2 đã đề cập ở trên. Ông Nguyễn Bá Lộc được tính tiền sử dụng đất theo bảng giá đất tại thời điểm nộp hồ sơ lần đầu (tức trước 31-10-2024).